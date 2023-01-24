Коллаген полезен для кожи: фитнес-тренер развеял популярный миф

Что такое коллаген

Коллаген - это самый популярный белок в нашем теле. Он буквально повсюду: в сердце, легких, мышцах, костях, и, конечно, в коже. Коллагеновые структуры создают каркас нашего тела.

Можно сделать вывод, что без него действительно не обойтись. Особенно, если именно на нем держится весь человеческий организм.

Он содержится во многих продуктах животного происхождения, поэтому получить суточную дозировку вполне реально без дополнительных усилий. Тогда зачем принимать добавку коллагена?

Что дает коллаген как добавка

Производители коллагеновых добавок обычно отмечают на упаковке, что средство очень хорошо влияет на состояние кожи человека. Именно поэтому коллаген приобрел популярность среди женщин. Однако вот в чем интерес: организм не знает, что коллаген нужен вам именно для кожи.

Когда в ЖКТ попадает белок (а коллаген - это белок), он расщепляется до аминокислот, которые нужны организму. Соответственно и тратить их он будет на текущие нужды.

Вы выпиваете коллаген, организм получает аминокислоты, которые подобно деталям конструктора, восполнят пробелы: будь то восстановление мышц после тренировки или создание нового гемоглобина и т.д.

Так нужно ли употреблять коллаген

По словам фитнес-тренера, этого можно не делать.

"Питаясь полноценно, употребляя в достаточном количестве мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, ты получишь все аминокислоты для того, чтобы по необходимости твоё тело могло восстановить/синтезировать коллаген кожи или других органов", - объясняет он.

Даже тот же гидроксипролин, которого много в коллагене, организм сможет самостоятельно выработать из других незаменимых аминокислот при соблюдении советов выше.