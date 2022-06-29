Коктейль "Молодость мозга": готовим полезный и вкусный освежающий напиток

В летнюю жару можно приготовить вкусный и очень полезный освежающий напиток, который может улучшить работу мозга, память и состояние нервной системы, а также подарит долголетие.
Рецептом коктейля "Молодость мозга" поделилась в Instagram врач-диетолог Оксана Скиталинская.
На дно хорошего стакана кладете лед, а затем слоями осторожно наливаете взбитый с молоком и ягодами желток.
Я сделала три слоя: нижний с шелковицей и смородиной, средний - с земляникой, верхний - только желток и молоко.
Можно добавить половину чайной ложки сахара.
Желток богат полиненасыщенными жирами, которые обладают противовоспалительными и антитромботическими свойствами. Жиры в желтке такие же, как в оливковом масле, преимущественно олеиновая.
Есть немного полезного холестерина (примерно 1,6%), что обеспечивает нормальную работу нервных клеток и нервных волокон, необходима для выработки желчи для пищеварения, синтеза витамина Д в коже, стероидных гормонов, таких, как эстрогены и тестостерон.
Ягоды богаты полифенолами и витамином С, они уплотняют стенку капилляров, замедляют образование воспалительных молекул NFKB, способствуют долголетию, защищают мозг от потери памяти и интеллекта.
Сырые белки содержат белки, которые ухудшают усвоение биотина, и подавляют активность ферментов поджелудочной железы, именно поэтому белок яйца лучше употреблять вареным.
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