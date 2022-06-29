Коктейль "Молодість мозку": готуємо корисний і смачний освіжаючий напій

У літню спеку можна приготувати смачний і дуже корисний освіжаючий напій, який може поліпшити роботу мозку, пам'ять і стан нервової системи, а також подарує довголіття.
Рецептом коктейлю" Молодість мозку" поділилася в Instagram лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.
На дно склянки кладете лід, а потім наливаєте збитий з молоком та ягодами жовток.
Я зробила три шари: нижній з шовковицею, смородиною та порічками, середній - із суницями, верхній - жовток і молоко.
Можна додати половину чайної ложки цукру.
Жовток багатий поліненасиченими жирами, які мають протизапальні і антитромботичнв властивості. Жири в жовтку такі самі, як в оливковій олії, переважно олеїнова.
Є трохи корисного холестерину (приблизно 1,6%), що забезпечує нормальну роботу нервових клітин і нервових волокон, необхідних для вироблення жовчі для травлення, синтезу вітаміну Д в шкірі, стероїдних гормонів, таких, як естрогени і тестостерон.
Ягода багаті поліфенолами і вітаміном З, вони ущільнюють стінку капілярів, уповільнюють утворення запальних молекул NFKB, сприяють довголіттю, захищають мозок від втрати пам'яті та інтелекту.
Сирі білки містять білки, які погіршують засвоєння біотину, і пригнічують активність ферментів підшлункової залози, саме тому білок яйця краще вживати вареним.
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