Кохайтеся, чорноброві: "валентинки" с украинскими политиками порвали сеть

14 февраля весь мир празднует самый романтический праздник - День святого Валентина. В Украине тоже не отстают и поздравляют друг друга с праздником всех влюбленных. Украинские известные политики в этот день попали на шуточные "валентинки". Их опубликовало издание "Слово и дело" на своей странице в Facebook.

"Кохайтеся, чорноброві", - подписали картинки.

Так, на забавные картинки с ироничными подписями угодили: экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская, глава МВД Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Юлия Тимошенко и другие.

Андрей Богдан на валентинке (фото: Слово и Дело)

Отметим, что валентинки просто взорвали сеть, украинцы отреагировали на них с большим восторгом и воодушевлением, но поинтересовались, почему на них не все политики.

Супер!

Коли собаці немає чого робити, то вона яй..., не те - вона такі дебільні фотки малює.

Тільки от Мілованофф чомусь такий безрадісний?

Аааааааааааааааааа я в захваті!

Как пєрєстать орать!?

Скриншот комментариев (Facebook)