Гороскоп на День влюбленных: кого ждут удары судьбы и расставание

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на День Святого Валентина - главные неудачники в любви по мнению Павла Глобы

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам серьезные испытания в любви на День Святого Валентина. В прогнозе известного астролога Павла Глобы говорится о трех знаках Зодиака, для которых 14 февраля может обернуться ссорой и даже расставаниями. Кому нужно быть осторожным на День влюбленных - в материале Styler.

Раки

Раки, что длительное время держались за отношения, которые давно изжили себя, решатся на этот единственно верный для них шаг именно 14 февраля. И хотя они сами станут инициаторами разрыва, для некоторых это будет болезненно. Павел Глоба успокаивает, совсем скоро у Раков вновь откроется второе дыхание, а судьбоносная встреча в конце февраля все расставит на свои места.

Весы

У тех Весов, у кого в личной жизни были проблемы и постоянные разногласия, накануне Дня Святого Валентина градус накала достигнет предела, а возможно и "точки невозврата". Павел Глоба говорит, что многие возлюбленные не выдержат и хлопнут дверью, и тогда уже будет окончательный конец и разрыв отношений.

Стрельцы

Некоторые Стрельцы 14 февраля станут инициаторами разрыва отношений. Павел Глоба считает, что представители этого знака Зодиака накануне праздника захотят свободы и независимости. Усталость от жестких рамок серьезных отношений даст о себе знать - Стрельцы в буквальном смысле укажут партнеру на дверь.