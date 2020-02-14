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Кохайтеся, чорноброві: "валентинки" з українськими політиками порвали мережу

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Відомі українські політики потрапили на вітальні листівки до Дня святого Валентина

14 лютого весь світ святкує найромантичніше свято - День святого Валентина. В Україні теж не відстають і вітають один одного зі святом всіх закоханих. Українські відомі політики в цей день потрапили на жартівливі "валентинки". Їх опублікувало видання "Слово і діло" на своїй сторінці в Facebook.

Так, на забавні картинки з іронічними підписами догодили: екс-президент України Петро Порошенко, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська, глава МВС Арсен Аваков, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Юлія Тимошенко та інші.

Андрій Богдан на валентинке (фото: Слово і Діло)

Зазначимо, що валентинки просто підірвали мережа, українці відреагували на них з великим захопленням і натхненням, але поцікавилися, чому на них не всі політики.

  • Супер!
  • Коли собаці немає чого робити, то вона яй..., не ті - вона такі дебільні фотки малює.
  • Тільки від Мілованофф чомусь такий безрадісний?
  • Аааааааааааааааааа я в захваті!
  • Як пєрєстать кричати!?

Скріншот коментарів (Facebook)

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