Кохайтеся, чорноброві: "валентинки" з українськими політиками порвали мережу

Відомі українські політики потрапили на вітальні листівки до Дня святого Валентина
14 лютого весь світ святкує найромантичніше свято - День святого Валентина. В Україні теж не відстають і вітають один одного зі святом всіх закоханих. Українські відомі політики в цей день потрапили на жартівливі "валентинки". Їх опублікувало видання "Слово і діло" на своїй сторінці в Facebook.
Так, на забавні картинки з іронічними підписами догодили: екс-президент України Петро Порошенко, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська, глава МВС Арсен Аваков, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Юлія Тимошенко та інші.
Зазначимо, що валентинки просто підірвали мережа, українці відреагували на них з великим захопленням і натхненням, але поцікавилися, чому на них не всі політики.
Скріншот коментарів (Facebook)