Святой Валентин никого не венчал: в ПЦУ опровергли миф о Дне влюбленных

В ПЦУ развенчали миф о Дне Святого Валентина (Коллаж РБК-Украина)

В ПЦУ рассказали, когда в Украине празднуют День Святого Валентина

День Святого Валентина отмечают во многих странах мира и 14 февраля традиционно дарят открытки с сердечками (Валентинки) и романтические подарки. Этот праздник считается Днем всех влюбленных, покровителем которого является итальянский святой Валентин. Однако в ПЦУ заявили, что он не мог быть покровителем всех влюбленных.

По легенде, святой Валентин был казнен в итальянском городе Терне в 269 году за то, что якобы он тайно венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II. Однако в ПЦУ заявили, что он не мог проводить обряды, так как в те годы в христианской церкви еще не существовало обряда венчания. В то время брак заключался в соответствии с общественными законами и закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общества.

Святой Валентин был канонизирован в 496 году Папой Римским Геласием и тогда ему был назначен памятный день – 14 февраля. Как считают в ПЦУ, дата была выбрана не случайно – в этот день проводилось языческое празднование в Риме, которое сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства.

"Массовая культура, собственно, соединила память христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и в коммерцию, побуждая покупать подарки", - отметили в ПЦУ.

В церкви также указали, что День святого Валентина в православном календаре отмечен 12 августа, а вот в католическом – 14 февраля, но во многих календарях это день Кирилла и Мефодия. Они призвали украинцев посвящать настоящей любви каждый день, а не только в "специальные" даты.

"Мы, в Православной Церкви Украины, призываем посвящать правдивой Любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году. Апостол Павел в Первом послании к коринфянам говорит: "Любовь никогда не проходит, хотя и пророчества кончатся, и языки умолкнут, и знание исчезнет". Поэтому приобщимся к этой Любви и мы, не дожидаясь "особых" дат в календаре, установленных по сомнительным причинам", - говорится в сообщении ПЦУ.