Кохання з продюсером: українські зірки, які стали музами своїх "босів"

Настя Каменських і Потап

Ця пара почала свою співпрацю як дует "Потап і Настя". Як стверджували пізніше самі зірки, на самому початку їхні робочі стосунки були доволі напруженими.

Однак поступово вони обидва відчули симпатію один до одного. Тривалий час знаменитості приховували свої романтичні стосунки й офіційно оголосили про них лише перед своїм пишним весіллям у Києві.

Нині ходять чутки, що співачка і репер розлучилися. Однак пара спростовує плітки.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Тіна Кароль та Євген Огір

Євген Огір з’явився у житті співачки, коли вона тільки починала активно з'являтися на телебаченні та радіо.

Разом вони працювали над її музичним репертуаром і створенням відеоконтенту.

Згодом їхні робочі стосунки переросли у романтичні, Євген і Тіна стали чоловіком та дружиною, а згодом у них народився син Веніамін. Однак через 5 років Євген помер.

Виконавиця досі згадує чоловіка та сумує за ним.

Тіна Кароль і Євген Огір (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Ходили чутки, що до того, як одружитися, співачка і продюсер таємно зустрічалися 10 років.

За цей час обоє мали свої власні сім'ї та виховували дітей. Та у 2015 році все таємне нарешті стало явним і пара таки зіграла весілля в Італії.

Однак після повномасштабного вторгнення РФ стали розповсюджуватися чутки про те, що між подружжям не все гаразд у стосунках через політичні погляди.

У жовтні артистка заявила, що вони з Костянтином розлучилися.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін

Співачці не вдалося досягти великих успіхів в музичній індустрії, але в особистому житті у неї все чудово: Ольга двічі виходила заміж за свого продюсера Юрія Нікітіна, оскільки пара на деякий час розлучалася, але потім знову сходилася.

Знамените подружжя досі живе разом і виховує двох дочок.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін (фото: instagram.com/gorbachovaolga)