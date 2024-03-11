Любовь с продюсером: украинские звезды, ставшие музами своих "боссов"

Настя Каменских и Потап

Эта пара начала свое сотрудничество как дуэт "Потап и Настя". Как утверждали позже сами звезды, в самом начале их рабочие отношения были довольно напряженными.

Однако постепенно они оба почувствовали симпатию друг к другу. Долгое время знаменитости скрывали свои романтические отношения и официально объявили о них только перед своей пышной свадьбой в Киеве.

Сейчас ходят слухи, что певица и рэпер расстались. Однако пара опровергает сплетни.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Тина Кароль и Евгений Огир

Евгений Огир появился в жизни певицы, когда она только начинала активно появляться на телевидении и радио.

Вместе они работали над ее музыкальным репертуаром и созданием видеоконтента.

Впоследствии их рабочие отношения переросли в романтические, Евгений и Тина стали мужем и женой, а затем у них родился сын Вениамин. Однако через 5 лет Евгений умер.

Исполнительница до сих пор вспоминает мужа и скучает по нему.

Тина Кароль и Евгений Огир (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Ходили слухи, что до того, как пожениться, певица и продюсер тайно встречались 10 лет.

За это время оба имели свои собственные семьи и воспитывали детей. Но в 2015 году все тайное наконец стало явным и пара таки сыграла свадьбу в Италии.

Однако после полномасштабного вторжения РФ стали распространяться слухи о том, что между супругами не все в порядке в отношениях из-за политических взглядов.

В октябре артистка заявила, что они с Константином развелись.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Певице не удалось достичь больших успехов в музыкальной индустрии, но в личной жизни у нее все замечательно: Ольга дважды выходила замуж за своего продюсера Юрия Никитина, поскольку пара на некоторое время расставалась, но потом снова сходилась.

Знаменитые супруги до сих пор живут вместе и воспитывают двух дочерей.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин (фото: instagram.com/gorbachovaolga)