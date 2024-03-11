Любовь с продюсером: украинские звезды, ставшие музами своих "боссов"

Договор с продюсером может привести к разным результатам, не только к успеху в музыкальной индустрии, но и к заключению брака. Это, конечно, если повезет. Примеры реальных любовных историй служат подтверждением этого.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из известных украинок крутил роман со своим продюсером и наконец женился.
При написании материала использовались следующие источники: Википедия.
Эта пара начала свое сотрудничество как дуэт "Потап и Настя". Как утверждали позже сами звезды, в самом начале их рабочие отношения были довольно напряженными.
Однако постепенно они оба почувствовали симпатию друг к другу. Долгое время знаменитости скрывали свои романтические отношения и официально объявили о них только перед своей пышной свадьбой в Киеве.
Сейчас ходят слухи, что певица и рэпер расстались. Однако пара опровергает сплетни.
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Евгений Огир появился в жизни певицы, когда она только начинала активно появляться на телевидении и радио.
Вместе они работали над ее музыкальным репертуаром и созданием видеоконтента.
Впоследствии их рабочие отношения переросли в романтические, Евгений и Тина стали мужем и женой, а затем у них родился сын Вениамин. Однако через 5 лет Евгений умер.
Исполнительница до сих пор вспоминает мужа и скучает по нему.
Тина Кароль и Евгений Огир (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)
Ходили слухи, что до того, как пожениться, певица и продюсер тайно встречались 10 лет.
За это время оба имели свои собственные семьи и воспитывали детей. Но в 2015 году все тайное наконец стало явным и пара таки сыграла свадьбу в Италии.
Однако после полномасштабного вторжения РФ стали распространяться слухи о том, что между супругами не все в порядке в отношениях из-за политических взглядов.
В октябре артистка заявила, что они с Константином развелись.
Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
Певице не удалось достичь больших успехов в музыкальной индустрии, но в личной жизни у нее все замечательно: Ольга дважды выходила замуж за своего продюсера Юрия Никитина, поскольку пара на некоторое время расставалась, но потом снова сходилась.
Знаменитые супруги до сих пор живут вместе и воспитывают двух дочерей.
Ольга Горбачева и Юрий Никитин (фото: instagram.com/gorbachovaolga)
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