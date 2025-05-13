Кохання можна вирахувати за темпом ходи: неймовірне відкриття вчених

Що відомо про дослідження

Тихоокеанський університет Сіетла виявив нову дію, яка може розкрити щось дуже важливе в парі; любов, яку одна людина відчуває до іншої. І хоча це може здатися божевіллям, ви можете визначити, наскільки ваш партнер закоханий у вас, лише за швидкістю, з якою він йде.

У дослідженні вчені спостерігали за швидкістю, з якою люди йшли у великій групі.

Цікаво, що в цій групі було кілька пар.

Важлива деталь: коли чоловіки в парах говорили, що вони закохані, було помітно, як вони трохи сповільнилися, приблизно на 7%.

Цього не сталося, коли вони гуляли з іншими людьми або з іншими жінками, які брали участь у дослідженні.

З іншого боку, є кілька факторів, які можуть визначити, наскільки ваш партнер піклується про вас. Це можна сприймати з точки зору зв’язку, синхронності або якщо напрямок, у якому рухається одна сторона, збігається з іншою стороною у відносинах.

На основі цього можна визначити, наскільки взаєморозуміння існує між ними та який характер мають ці стосунки.

Що б це могло означати?

Це може здатися жестом або дією без будь-якої трансцендентності. Однак це може мати суто еволюційну причину. Зрештою, любов - це почуття, яке також передбачає захист, здатність пристосовуватися та турботу про безпеку та благополуччя людини, до якої воно відчувається.

На думку експертів, це зниження швидкості у русі може бути тому, що чоловік хоче зменшити витрати енергії своєї партнерки. Чоловіки, як правило, ходять набагато швидше, ніж жінки, завдяки своєму м’язовому складу, що призведе до менших витрат енергії. Однак вони також зазначили, що якби жінка йшла швидше, ніж її партнер-чоловік, вона б сповільнювалася, щоб пристосуватися до свого партнера.