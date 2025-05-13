Любовь можно вычислить по темпу походки: невероятное открытие ученых

Что известно об исследовании

Тихоокеанский университет Сиэтла обнаружил новое действие, которое может раскрыть что-то очень важное в паре; любовь, которую один человек испытывает к другому. И хотя это может показаться безумием, вы можете определить, насколько ваш партнер влюблен в вас, только по скорости, с которой он идет.

В исследовании ученые наблюдали за скоростью, с которой люди шли в большой группе.

Интересно, что в этой группе было несколько пар.

Важная деталь: когда мужчины в парах говорили, что они влюблены, было заметно, как они немного замедлились, примерно на 7%.

Этого не произошло, когда они гуляли с другими людьми или с другими женщинами, которые участвовали в исследовании.

С другой стороны, есть несколько факторов, которые могут определить, насколько ваш партнер заботится о вас. Это можно воспринимать с точки зрения связи, синхронности или если направление, в котором движется одна сторона, совпадает с другой стороной в отношениях.

На основе этого можно определить, насколько взаимопонимание существует между ними и какой характер имеют эти отношения.

Что бы это могло означать?

Это может показаться жестом или действием без какой-либо трансцендентности. Однако это может иметь чисто эволюционную причину. В конце концов, любовь - это чувство, которое также предполагает защиту, способность приспосабливаться и заботу о безопасности и благополучии человека, к которому оно испытывается.

По мнению экспертов, это снижение скорости в движении может быть потому, что мужчина хочет уменьшить затраты энергии своей партнерши. Мужчины, как правило, ходят намного быстрее, чем женщины, благодаря своему мышечному составу, что приведет к меньшим затратам энергии. Однако они также отметили, что если бы женщина шла быстрее, чем ее партнер-мужчина, она бы замедлялась, чтобы приспособиться к своему партнеру.