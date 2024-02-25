Коханка Путіна заспівала пісню "Бумбоксу" для російських курсантів: Андрій Хливнюк відреагував

Кремлівська пропагандистка та глава російської “Ліги безпечного інтернету” Катерина Мізуліна, яку називають коханкою Путіна, пробила дно, заспівавши пісню "Вахтерам" українського гурту "Бумбокс". Андрій Хливнюк відреагував на недолугий вчинок.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконвиця.
Так, 23 лютого, в день, коли вітали російських окупантів, Мізуліна відвідала Тюменське командне училище інженерних військ.
Разом з одним з курсантів вона виконала пісню авторства Андрія Хливнюка, а публіка їм аплодувала.
Музикант, який служить в ЗСУ, поділився фрагментом відео у своїх stories і написав, що "контрпропаганда в дії".
Також лідер гурту "Бумбокс" додав смайлик, який сміється.
Андрій Хливнюк відреагував на вчинок Катерини Мізуліної (фото: instagram.com/andriihorolski)
Раніше Андрій Хливнюк сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти.
Також Дмитро Дікусар розповів, як його змінили два роки повномасштабної війни.