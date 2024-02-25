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Любовница Путина спела песню "Бумбокса" для российских курсантов: Андрей Хлывнюк отреагировал

Екатерина Мизулина и Андрей Хливнюк (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Кремлевская пропагандистка и глава российской "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которую называют любовницей Путина, пробила дно, исполнив песню "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс". Андрей Хлывнюк отреагировал на нелепый поступок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Любовница Путина спела песню "Бумбокса"

Так, 23 февраля, в день, когда поздравляли российских оккупантов, Мизулина посетила Тюменское командное училище инженерных войск.

Вместе с одним из курсантов она исполнила песню авторства Андрея Хлывнюка, а публика им аплодировала.

 

Как отреагировал артист

Музыкант, служащий в ВСУ, поделился фрагментом видео в своих stories и написал, что "контрпропаганда в действии".

Также лидер группы "Бумбокс" добавил смеющийся смайлик.

Андрей Хливнюк отреагировал на поступок Екатерины Мизулиной (фото: instagram.com/andriihorolski)

Ранее Андрей Хливнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты.

Также Дмитрий Дикусар рассказал, как его изменили два года полномасштабной войны.

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