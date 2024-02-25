Любовница Путина спела песню "Бумбокса" для российских курсантов: Андрей Хлывнюк отреагировал
Кремлевская пропагандистка и глава российской "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которую называют любовницей Путина, пробила дно, исполнив песню "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс". Андрей Хлывнюк отреагировал на нелепый поступок.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
Любовница Путина спела песню "Бумбокса"
Так, 23 февраля, в день, когда поздравляли российских оккупантов, Мизулина посетила Тюменское командное училище инженерных войск.
Вместе с одним из курсантов она исполнила песню авторства Андрея Хлывнюка, а публика им аплодировала.
Как отреагировал артист
Музыкант, служащий в ВСУ, поделился фрагментом видео в своих stories и написал, что "контрпропаганда в действии".
Также лидер группы "Бумбокс" добавил смеющийся смайлик.
Андрей Хливнюк отреагировал на поступок Екатерины Мизулиной (фото: instagram.com/andriihorolski)
Ранее Андрей Хливнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты.
Также Дмитрий Дикусар рассказал, как его изменили два года полномасштабной войны.