ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Любовница Путина спела песню "Бумбокса" для российских курсантов: Андрей Хлывнюк отреагировал

Воскресенье 25 февраля 2024 10:30
UA EN RU
Любовница Путина спела песню "Бумбокса" для российских курсантов: Андрей Хлывнюк отреагировал Екатерина Мизулина и Андрей Хливнюк (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Кремлевская пропагандистка и глава российской "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которую называют любовницей Путина, пробила дно, исполнив песню "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс". Андрей Хлывнюк отреагировал на нелепый поступок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Любовница Путина спела песню "Бумбокса"

Так, 23 февраля, в день, когда поздравляли российских оккупантов, Мизулина посетила Тюменское командное училище инженерных войск.

Вместе с одним из курсантов она исполнила песню авторства Андрея Хлывнюка, а публика им аплодировала.

Как отреагировал артист

Музыкант, служащий в ВСУ, поделился фрагментом видео в своих stories и написал, что "контрпропаганда в действии".

Также лидер группы "Бумбокс" добавил смеющийся смайлик.

Любовница Путина спела песню &quot;Бумбокса&quot; для российских курсантов: Андрей Хлывнюк отреагировал

Андрей Хливнюк отреагировал на поступок Екатерины Мизулиной (фото: instagram.com/andriihorolski)

Ранее Андрей Хливнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты.

Также Дмитрий Дикусар рассказал, как его изменили два года полномасштабной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бумбокс Андрей Хлывнюк Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии