З якого віку можна оформити ідентифікаційний код і навіщо він дитині

В Україні паспорт громадянина неповнолітні особи можуть отримати з моменту набуття 14-річного віку. Разом із тим стає можливим отримання ідентифікаційного коду. Проте навіщо він потрібен дитині, яка не працює та не сплачує податки?
Styler розібрався в цьому запитанні та зібрав усю необхідну інформацію в матеріалі нижче.
В Україні батьки можуть оформити дитині ідентифікаційний код у двох випадках:
У першому випадку Облікова картка фізичної особи не заповнюється, а реєстрація здійснюється на підставі відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження.
У другому випадку реєстрація здійснюється на підставі відомостей, що містяться у заяві-анкеті, яка подається під час оформлення паспорта громадянина України. При цьому Облікова картка фізичної особи все ще так само не заповнюється.
Отримання паспорта громадянина України та картки платника податків є взаємопов'язаним процесом, адже без другого не буде першого. Таким чином тільки-но дитині виповнилося 14 років, вона набуває нових прав, які стають можливими саме завдяки наявності документів.
Серед них:
Дитина може мати картку платника податків від самого народження (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Тобто бачимо, що дитина, яка отримала статус неповнолітньої, може мати ширший перелік можливостей, якщо має ідентифікаційний код і паспорт.
У місцевому ЦНАПі вам нададуть усю необхідну інформацію для оформлення документів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Зверніть увагу: українці, які не мають постійного місця проживання або тимчасово перебувають не у своєму населеному пункті, повинні звернутися до будь-якого фіскального органу. Строк видачі збільшиться до тижня.
На відміну від паспорта, ідентифікаційний код не потрібно змінювати протягом тижня. Він залишається єдиним.
Оформити перший паспорт потрібно протягом місяця від моменту 14-річного дня народження. Однак ніякого покарання за несвоєчасність немає, адже ви заплатите за виготовлення документа.
Перший паспорт у формі картки видається на 4 роки. Тобто у віці 18 років його потрібно замінити на інший.
Для отримання послуги з собою треба мати:
Крім того, з 14 років можна використовувати цифровий паспорт в застосунку "Дія". Однак авторизуватися в ньому можна лише за наявності банківського рахунку через BankID.
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