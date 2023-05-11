С какого возраста можно оформить идентификационный код и зачем он ребенку

В Украине паспорт гражданина несовершеннолетние могут получить с момента исполнения 14-летнего возраста. Вместе с тем, становится возможным получение идентификационного кода. Однако зачем он нужен ребенку, который не работает и не платит налоги?
Styler разобрался в этом вопросе и собрал всю необходимую информацию в материале ниже.
В Украине родители могут оформить ребенку идентификационный код в двух случаях:
В первом случае Учетная карточка физического лица не заполняется, а регистрация осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявлении о государственной регистрации рождения.
Во втором случае регистрация осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявлении-анкете, которое подается при оформлении паспорта гражданина Украины. При этом Учетная карточка физического лица все еще не заполняется.
Получение паспорта гражданина Украины и карты налогоплательщика является взаимосвязанным процессом, ведь без второго не будет первого. Таким образом, как только ребенку исполнилось 14 лет, он приобретает новые права, которые становятся возможными именно благодаря наличию документов.
Среди них:
У ребенка может быть карта налогоплательщика с самого рождения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
То есть видим, что ребенок, получивший статус несовершеннолетнего, может иметь более широкий перечень возможностей, если у него есть идентификационный код и паспорт.
В местном ЦОАУ вам предоставят всю необходимую информацию для оформления документов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Обратите внимание: украинцы, у которых нет постоянного места жительства или временно находятся не в своем населенном пункте, должны обратиться в любой фискальный орган. Срок выдачи увеличится до недели.
В отличие от паспорта идентификационный код не нужно менять в течение недели. Он остается единственным.
Оформить первый паспорт нужно в течение месяца с 14-летнего дня рождения. Однако никакого наказания за несвоевременность нет, вы заплатите за изготовление документа.
Первый паспорт в форме карты выдается на 4 года. То есть в возрасте 18 лет его нужно заменить другим.
Для получения услуги с собой нужно иметь:
Кроме того, с 14 лет можно использовать цифровой паспорт в приложении "Дія". Однако авторизоваться в нем можно только при наличии банковского счета через BankID.
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