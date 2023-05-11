Допомога молодим батькам: яку фінансову підтримку можна отримати за дитину у 2023 році

В Україні діє система фінансової підтримки молодим батькам за новонароджену дитину. На допомогу можуть розраховувати абсолютно всі українці незалежно від рівня доходу та статусу.

Скільки становить ця сума та як її отримувати - читайте в матеріалі Styler нижче.

Скільки можна отримати за новонароджену дитину

Насамперед варто зазначити, що у 2023 році змін у дитячих виплатах не відбулося, адже вони збільшуються разом із прожитковим мінімумом. Оскільки на останній фінансів у цьогорічний бюджет не закладено, дитячі виплати також не зміняться.

Згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", українські родини можуть розраховувати на допомогу при народженні малюка. Вона становить 41 280 гривень.

Проте зауважте, що не всю цю суму виплачують відразу.

Після народження виплачують 10 320 гривень. Потім упродовж 36 місяців виплачують по 860 гривень. Виплати на другу дитину залишаються такими ж, як і на першу.

Документи на отримання виплат потрібно оформити протягом року з моменту народження дитини.

Які виплати можуть отримувати жінки

Якщо жінка у зв'язку з вагітністю та пологами не працює та зареєстрована в центрі зайнятості, то отримуватиме 671 гривню на місяць.

Самотні матері отримуватимуть грошову допомогу в розмірі:

до шести років - 2 272 гривень

6-18 років - 2 833 гривень

18-23 роки (якщо дитина продовжує навчання) - 2 684 гривень

Стосовно виплат аліментів, то суми такі:

Діти до шести років - 1 136 гривень

Діти 6-18 років - 1 416,50 гривень

Діти 18-23 років (якщо дитина продовжує навчання) - 1 342 гривень

Виплати на дитину можуть отримувати всі батьки незалежно від рівня доходу (фото: Getty Images)

Як оформити допомогу на дитину

Зробити це можна через застосунок "Дія". Для цього:

авторизуйтесь та перейдіть у розділ "єМалятко"

введіть дату народження дитини та її походження

вкажіть інформацію про батьків дитини

після пологів на телефон мами приходить номер медвисновку. Його потрібно вказати при оформленні виплат у "Дії"

виберіть послугу "Призначення допомоги при народженні дитини"

вкажіть, хто саме отримуватиме кошти

визначте спосіб отримання грошей (пошта або картка)

вкажіть номер відділення пошти або реквізити рахунку

Виплати припиняють, якщо:

отримувача допомоги позбавили батьківських прав

в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав забрали дитину

дитину тимчасово влаштували на повне державне утримання

опікуна звільнили від його повноважень щодо конкретної дитини

отримувач не забезпечував належними умовами дитину для її повноцінного утримання та виховання

Чи можна збільшити виплати на дитину

Крім фінансової допомоги, батьки немовляти також отримують так званий "Пакунок малюка", де є речі першої потреби. Туди входять:

пелюшки

підгузки

дитячі засоби гігієни

засоби гігієни для матері

одяг різних розмірів

матрац, ковдра, рушники

розвивальні іграшки

термометри, ножиці, гребінці

Однак від пакунка можна відмовитися та натомість отримати разову грошову компенсацію розміром 6 816 гривень.

Заяву на отримання пакунка потрібно оформити протягом місяця з дня народження дитини (фото: Freepik)

Якщо ви не отримали пакунок, можете подати заяву на нього не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини. Якщо ж дитина народилася поза межами закладу охорони здоров'я - протягом року з дня народження дитини.

Таким чином якщо ви не отримали допомогу та не плануєте відмовлятися, оформити заяву на нього потрібно протягом місяця.

Яку допомогу отримують багатодітні сім'ї

Багатодітна сім' в Україні - це та, де чоловік і жінка перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають та виховують трьох і більше дітей.

Соціальні виплати багатодітним сім'ям так само як і за новороджену дитину залежать від розміру прожиткового мінімуму. Тому у 2023 році допомога багатодітним сім'ям не зміниться та становить 2 684 гривні.

Виплати по багатодітності починаються з місяця подання документів, а не з народження дитини. Крім того, "заднім" числом вони не виплачуються, тому зволікати з оформленням документів не варто.

Якщо народилася двійня або трійня

Грошова допомога у розмірі 1 700 гривень виплачується щомісячно на третю і кожну наступну дитину у сім'ї. Виплати здійснюються до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років.

У разі одночасного народження двох і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата здійснюється на кожну таку дитину.

Виплату отримує один з батьків, які постійно проживають разом з дитиною.