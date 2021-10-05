Кого в Україні не стосуватиметься пенсійна реформа: названо категорії

Накопичувальна пенсійна система в Україні після введення може "обійти" деякі категорії громадян. Йдеться про людей, які вже зараз досягли пенсійного або передпенсійного віку, зазначив колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Про це експерт заявив в ефірі каналу " Україна 24 ".

За словами екс-чиновника, при впровадженні пенсійної реформи й накопичувальної системи вона не стосуватиметься нинішніх категорій пенсіонерів і громадян, які сьогодні старше 40-45 років - питання їх забезпечення залишається відкритим.

Про це, на думку Розенка, "треба говорити відверто, про що, на жаль, не зовсім щиро сьогодні говорить українська влада".

Колишній міністр вважає, що накопичувальні пенсії можуть повноцінно запрацювати "в далекому майбутньому".

""Напевно, сьогодні нам треба говорити, як вижити пенсіонерам сьогоднішнім, і що робити людям у 50 років, в яких немає можливості, щоб накопичити достатній страховий стаж. Що буде з ними, коли вони будуть виходити на пенсію?" - висловився Розенко.

Він також нагадав про проблему тіньової економіки.

"Жодна форма пенсійної системи в будь-якій державі не спрацює, коли 50% економіки знаходиться в тіні", - наголошує експерт.