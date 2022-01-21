Ось кого не можна брати в хрещені для дитини. Про це багато хто забуває
Хрещення дитини - важливий обряд, що проводиться в християнстві. Під час цього таїнства завжди присутні хрещені - майбутні духовні наставники для малюка. Але не кожен може удостоїтися такої честі.
Про це пише Zhizn-new.
Вік дуже важливий
Не слід в хресні матері брати дівчину молодше 14 років, а в хресні батьки - молодше 15 років.
Вважається, що тільки по досягненню цього віку можна займатися духовним вихованням.
Статус, рід діяльності мають значення
Забороняється в хрещені брати ченця або черницю.
Також не можна кликати в хрещені чоловіка і дружину, так як кумам церква вступати в шлюб забороняє.
Не можуть стати хрещеними і батьки дитини.
Також люди з психічними захворюваннями не можуть хрестити.
Кого можна брати в хрещені всупереч забобонам
Є марновірство, за яким в хрещені для дівчинки не беруть незаміжню жінку, а для хлопчика - неодруженого чоловіка. Але це неправда, і не має ніяких християнських коренів.
Ще один забобон - про вагітних жінок, яких не можна брати в хрещені. Церква не забороняє цього.
І пам'ятайте, таїнство хрещення дитини проводиться один раз. Ні в якому разі перехрещувати дитину не можна, що б не сталося!
Раніше ми писали, що категорично не можна робити на перехрестях, щоб не накликати біду.
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