З якого м'яса не можна робити тушонку

Яке м’ясо не підходить для тушонки

М'ясо, що містить багато жиру

Не рекомендується готувати тушонку з надто жирного м'яса, наприклад, зі свинячих обрізків. Велика кількість жиру при тривалому зберіганні може стати причиною окислення, що призведе до появи неприємного запаху та смаку. Крім того, жир може вплинути на герметичність банки, що збільшує ризик псування продукту.

Занадто пісне м'ясо

Філе або інші пісні частини м'яса під час тривалого приготування можуть стати сухими і жорсткими. Цілковита відсутність жиру не дозволить м'ясу залишатися соковитим.

Старе м'ясо

Несвіже або заморожене м'ясо категорично не можна використовувати для тушонки. Воно може містити шкідливі бактерії, які під час консервування не завжди знищуються. У результаті ви ризикуєте отримати продукт, небезпечний для здоров’я.

Дичина та екзотичне м'ясо

Хоча дехто вважає, що м'ясо впольованих диких тварин, таке як оленина або кабанятина, додасть тушонці особливого смаку, переважна більшість лікарів та досвідчених кулінарів не радять робити тушонку в домашніх умовах з дичини.

Адже таке м'ясо може містити паразитів (наприклад, трихінели), які важко знищити навіть при термічній обробці. Однак, якщо це м’ясо куплене у магазині і пройшло відповідні перевірки та обробки перед цим, - то воно цілком підходить для приготування з консерви.

М'ясо коня

Коняче м'ясо через його щільну текстуру та специфічний смак також не є рекомендованим вибором для приготування тушонки.

М'ясо з великою кількістю сухожилля і плівки

Під час стерилізації сухожилля можуть виділяти специфічні желеподібні речовини, які погіршать смак тушонки, а також зроблять її надмірно густою або липкою. Крім того, вони ускладнюють процес жування. Ну і, звісно, таке м’ясо дуже довго готується і навіть після тривалої термічної обробки залишиться жорсткими.

Правильний вибір м'яса для тушонки - запорука того, що продукт буде безпечним для споживання і зможе довго зберігатися. Використання непридатного м'яса може призвести до псування тушонки навіть за дотримання умов зберігання, розвитку небезпечних для здоров'я бактерій, зокрема ботулізму, а також неприємного смаку чи запаху, які зроблять продукт непридатним до споживання.

Не будь-яке м'ясо підходить для виготовлення тушонки (фото: скриншот відео)

Яке м’ясо найкраще підходить для приготування тушонки

Для приготування смачної та якісної тушонки найкраще підходять види м'яса, які мають достатню кількість сполучної тканини та жиру. Саме вони надають тушонці соковитості та насиченого смаку. Оптимальними варіантами є:

яловичина (краще брати м'якоть з невеликою кількістю жиру, наприклад, з лопатки або тазостегнової частини, бо ці частини м'яса під час тривалого томління стають м'якими і соковитими)

свинина (без сала) (найкраще підходить шия або корейка зі шкуркою, так як жир в цих частинах м'яса додасть тушонці соковитості)

баранина

курятина.

Лайфхаки і поради для приготування смачної тушонки

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете вибрати ідеальне м'ясо для приготування смачної та якісної тушонки:

Для соковитої тушонки обирайте м'ясо з невеликим прошарком жиру. Під час приготування він розтане і зробить м'ясо соковитим.

Краще вибрати м'ясо з лопатки, шиї або тазостегнової частини.

Обирайте свіже м'ясо яскравого кольору без сторонніх запахів та кров’янистих плям.

Зверніть увагу на колір жиру: білий жир свідчить про свіжість м'яса, а жовтий - про те, що м'ясо може бути старим.

Перевірте м'ясо на дотик: свіже м'ясо має бути пружним і швидко відновлювати форму після натискання.

Нарізайте м'ясо на середні шматочки, щоб воно рівномірно протушкувалося.

Взимку м'ясо тварин, як правило, жирніше і смачніше, ніж влітку.

Окрім класичних спецій (лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець) можна додати чебрець, сушений часник, майоран або гвоздику для цікавого аромату. Але не кладіть занадто багато солі - краще досолити готову страву перед споживанням.

Використовуйте стерилізовані банки для запобігання псуванню. Їх можна обробити парою, у духовці або мікрохвильовій печі. Кришки теж обов’язково прокип’ятіть 5-7 хвилин.

Спробуйте додати до тушонки трохи моркви, цибулі або навіть сушених грибів. Для особливої ніжності додайте трішки вершкового масла або томатної пасти.

Автоклав - ідеальний для приготування тушонки вдома. Цей пристрій забезпечує рівномірний нагрів і стерилізацію.

Важливо! Зберігати тушонку треба в темному прохолодному місці. Термін зберігання домашньої тушонки становить 6-12 місяців. Якщо помітили здування кришки або сторонній запах - не вживайте продукт.