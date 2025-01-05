Из какого мяса нельзя делать тушенку

Тушенка - это универсальный продукт, который может пригодиться в любой ситуации. Но не все мясо подходит для ее приготовления.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, из какого мяса можно, а из какого нельзя делать тушенку, и почему.
Мясо, содержащее много жира
Не рекомендуется готовить тушенку из слишком жирного мяса, например, из свиных обрезков. Большое количество жира при длительном хранении может стать причиной окисления, что приведет к появлению неприятного запаха и вкуса. Кроме того, жир может повлиять на герметичность банки, что увеличивает риск порчи продукта.
Слишком постное мясо
Филе или другие постные части мяса во время длительного приготовления могут стать сухими и жесткими. Полное отсутствие жира не позволит мясу оставаться сочным.
Старое мясо
Несвежее или замороженное мясо категорически нельзя использовать для тушенки. Оно может содержать вредные бактерии, которые во время консервирования не всегда уничтожаются. В результате вы рискуете получить продукт, опасный для здоровья.
Дичь и экзотическое мясо
Хотя некоторые считают, что мясо пойманных диких животных, такое как оленина или кабанятина, придаст тушенке особый вкус, подавляющее большинство врачей и опытных кулинаров не советуют делать тушенку в домашних условиях из дичи.
Ведь такое мясо может содержать паразитов (например, трихинеллы), которые трудно уничтожить даже при термической обработке. Однако, если это мясо куплено в магазине и прошло соответствующие проверки и обработки перед этим, - то оно вполне подходит для приготовления из консервы.
Мясо лошади
Лошадиное мясо из-за его плотной текстуры и специфического вкуса также не является рекомендованным выбором для приготовления тушенки.
Мясо с большим количеством сухожилий и пленки
Во время стерилизации сухожилия могут выделять специфические желеобразные вещества, которые ухудшат вкус тушенки, а также сделают ее чрезмерно густой или липкой. Кроме того, они затрудняют процесс жевания. Ну и, конечно, такое мясо очень долго готовится и даже после длительной термической обработки останется жесткими.
Правильный выбор мяса для тушенки - залог того, что продукт будет безопасным для потребления и сможет долго храниться. Использование непригодного мяса может привести к порче тушенки даже при соблюдении условий хранения, развитию опасных для здоровья бактерий, в частности ботулизма, а также неприятного вкуса или запаха, которые сделают продукт непригодным к употреблению.
Для приготовления вкусной и качественной тушенки лучше всего подходят виды мяса, которые имеют достаточное количество соединительной ткани и жира. Именно они придают тушенке сочности и насыщенного вкуса. Оптимальными вариантами являются:
Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать идеальное мясо для приготовления вкусной и качественной тушенки:
Важно! Хранить тушенку надо в темном прохладном месте. Срок хранения домашней тушенки составляет 6-12 месяцев. Если заметили вздутие крышки или посторонний запах - не употребляйте продукт.
Ранее мы писали, как сделать сытную тушенку из свинины.
Читайте также, какой есть рецепт вкусной консервации с копченостями.
При написании материала использовались следующие источники: Госпродпотребслужба, National Center for Home Food Preservation.