Кого шукають роботодавці в Києві і на які зарплати: список популярних вакансій
Під час війни в Україні суттєво змінився ринок праці. Деякі професії стали більш затребуваними, деякі - навпаки зараз неактуальні. Українцям доводиться міняти кваліфікацію, вчитися новим навичкам, аби пристосуватися до нових реалій.
Кого шукають роботодавці в Києві, і скільки пропонують платити, розповіла нам Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.
Так, за даними сервісу, топ-10 затребуваних спеціалістів серед українських роботодавців в період з 1 по 17 квітня за кількістю розміщених вакансій стали (посада і кількість оголошень):
- водій - 5 939
- продавець - 2 231
- вантажник - 2 052
- охоронець/сторож - 1 554
- різноробочий - 1 530
- доглядальниця - 1 217
- кур'єр - 1 191
- швачка - 1 047
- будівельник - 852
- перукар - 840
Кому пропонують більшу зарплату
За словами експерта, список спеціальностей за медіанною зарплатою суттєво інший:
- Близько 30 тис. грн готові платили в столиці фасадникам, комбайнерам і плиточникам.
- Водіям таксі пропонують 25 тис. грн.
- Трохи менше виконробам - 23 тис. грн.
В таких сферах як "Логістика/склад/доставка", "Будівництво/облицювальні роботи" та "Роздрібна торгівля/продажі/закупки" українські роботодавці найчастіше шукають кандидатів на повну зайнятість.
Однак, враховуючи складну ситуацію в країні є вакансії з частковою та гнучкою зайнятістю.
Раніше ми писали, що українським ІТ-спеціалістам розповіли, як знайти роботу під час війни.