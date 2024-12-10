Кодекс поведінки і менеджер з добробуту: що відомо про нові правила "Євробачення-2025"

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який наступного року відбудеться в Базелі, Швейцарія, пройде за новими правилами.
Що про це відомо, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Eurovision Fan.
Організатори оголосили про обов'язковий Кодекс поведінки, який буде необхідним для того, щоб отримати акредитацію. Окрім того, будуть вжиті додаткові заходи для "кращої підтримки учасників".
Підписання Кодексу поведінки - обов'язкова умова для акредитації. Як пояснюють автори, цей документ буде передбачати:
Для забезпечення впевненості виконавців перед їхніми виступами планується низка нових заходів, у числі яких:
"Ми об’єднані музикою - і всі ми маємо відповідальність зробити так, щоб "Євробачення" залишалося подією, яка пропагує єдність, різноманітність та інклюзивність. Ми віримо, що зміни, які ми впроваджуємо для 2Євробачення-2025" у Базелі, створять найкращий досвід для наших учасників, персоналу та глядачів", - зазначає новий директор конкурсу Мартін Грін.
"Ці нові заходи, які будуть реалізовані, є важливим першим кроком для забезпечення успішного та відповідального розвитку цього знакового музичного конкурсу. Від імені всіх учасників, делегацій та співробітників Референс-група залишається рішуче налаштованою підтримувати позитивне, креативне та безпечне "Євробачення" в умовах постійно змінюваного глобального ландшафту", - ділиться голова Референс-групи заходу Бакель Вальден.
До слова, такі суворі зміни пов'язані з минулорічним скандалом на конкурсі. Зокрема, виконавець із Нідерландів Йост Кляйн посварився з журналістами. Коли співак прямував до "зеленої кімнати", то попросив не знімати його, але слова артиста проігнорували. Після цього він замахнувся рукою. Як наслідок, музиканта дискваліфікували прямо перед фіналом.
У минулому організатори вже заявляли про те, що буде створено Кодекс поведінки, який вимагатиме політичного нейтралітету для всіх музикантів. Вальден підкреслював, що такий крок потрібний для того, аби всі учасники могли почуватися у безпеці й між ними не виникало конфліктів.
Нагадаємо, "Євробачення-2025" пройде у Швейцарії. Перший півфінал відбудеться 13 травня, другий - 15-го, а фінал - 17-го.
Ми писали, що одну з країн-учасниць "Євробачення-2025" можуть дискваліфікувати.
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