Кодекс поведения и менеджер по благополучию: что известно о новых правилах "Евровидения-2025"

Международный песенный конкурс "Евровидение", который в следующем году состоится в Базеле, Швейцария, пройдет по новым правилам.

Что об этом известно, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eurovision Fan .

Новые правила "Евровидения 2025"

Организаторы объявили об обязательном Кодексе поведения, который будет необходим для того, чтобы получить аккредитацию. Кроме того, будут приняты дополнительные меры для "лучшей поддержке участников".

Подписание Кодекса поведения - обязательное условие для аккредитации. Как объясняют авторы, этот документ будет предусматривать:

соблюдение местных законов

запрет на инструментализацию конкурса

необходимость профессиональной поддержки

честную конкуренцию и ответственную коммуникацию.

Новые правила "Евровидения-2025" (фото: Getty Images)

Для обеспечения уверенности исполнителей перед их выступлениями планируется ряд новых нововведений, в числе которых:

зоны без съемки в ключевых локациях для артистов, чтобы обеспечить им приватное пространство для подготовки.

Больше закрытых репетиций, чтобы участники могли сосредоточиться на выступлениях без отвлекающих факторов.

Оптимизированный график репетиций, который даст исполнителям достаточно времени для отдыха.

Введение менеджера по благополучию как ключевого контактного лица для артистов и персонала, обеспечивающего безопасную, уважительную и поддерживающую среду.

Кроме того, вводится обязательство Eurovision Pledge, подчеркивающее приверженность сообществу, уважению и равенству.

Что говорят представители масштабного мероприятия

"Мы объединены музыкой - и все мы имеем ответственность сделать так, чтобы "Евровидение" оставалось событием, пропагандирующим единство, разнообразие и инклюзивность. Мы верим, что изменения, которые мы внедряем для "Евровидения-2025" в Базеле, создадут наилучший опыт для наших участников, персонала и зрителей", - отмечает новый директор конкурса Мартин Грин.

"Эти новые мероприятия, которые будут реализованы, являются важным первым шагом для обеспечения успешного и ответственного развития этого знакового музыкального конкурса. От имени всех участников, делегаций и сотрудников Референс-группа остается решительно настроенной поддерживать позитивное, креативное и безопасное "Евровидение" в условиях постоянно меняющегося глобального ландшафта", - делится глава Референс-группы мероприятия Бакель Вальден.

Организаторы объяснили, почему изменили правила конкурса (фото: Getty Images)

К слову, столь строгие изменения связаны с прошлогодним скандалом на конкурсе. В частности, исполнитель из Нидерландов Йост Кляйн поссорился с журналистами. Когда певец направлялся в "зеленую комнату", то попросил не снимать его, но слова артиста проигнорировали. После этого он замахнулся рукой. Как следствие, музыканта дисквалифицировали прямо перед финалом.

В прошлом организаторы уже заявляли о том, что будет создан Кодекс поведения, который потребует политического нейтралитета для всех музыкантов. Вальден подчеркивал, что такой шаг необходим для того, чтобы все участники могли чувствовать себя в безопасности и между ними не возникало конфликтов.

Напомним, "Евровидение-2025" пройдет в Швейцарии. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй - 15-го, а финал - 17-го.