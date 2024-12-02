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"Код кохання" та ще 7 нових українських серіалів, які варто подивитися вже зараз

Актори серіалу "Код кохання" (колаж: РБК-Україна, фото: instagram.com_stbua)
Автор: Поліна Іваненко

Цей рік видався плідним на прем'єри та круті серіали. Українські стрічки з улюбленими акторами подарують вам гарний настрій та навряд чи розчарують.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 8 нових українських серіалів, які вже можна подивитися.

"Код кохання"

Заплутаний серіал, прем'єра якого відбулася 1 грудня, розповість про слідчу, яка випадково зустріне дівчинку. Вона врятує дитину й прив'яжеться до неї. А потім виявиться, що батько дівчинки - небезпечний хакер.

 

"К.О.Д."

Детективний серіал змусить вас затамувати подих. Злочини, слідчі та неймовірно цікаві історії - сюжет не розчарує. В центрі серіалу -  спеціальний підрозділ української поліції "К.О.Д.", в який увійшли найкращі агенти. І саме вони розкриють справи, які здавалися "мертвими". 

 

"Пес Альф"

Два детективи раптово отримують напарницю. Але вона працює не сама - разом із нею на службу "заступає" пес Альф. І тепер всі разом вони будуть шукати злочинців й переживати дуже цікаві пригоди.

 

"Перевізниця"

Глибока драма, яка точно не залишить вас байдужими. У ній показано перші тижні повномасштабної війни РФ проти України. Кадри важкі, але відгукнуться у кожному серці.

 

"Коп з минулого"

Кумедний детектив про чоловіка, який "випав" з життя, а потім знову намагається повернутися до звичного ритму, викличе у вас приємну посмішку. Кома, стосунки з донькою та колишньою, нове кохання - сюжет вийшов динамічним та цікавим. Новий сезон вийшов зовсім нещодавно.

 

Також радимо вам подивитися наступні серіали

"Голова"

 

"Виклик"

 

"Зв'язок"

 

До слова, раніше ми називали 5 культових серіалів з цікавим сюжетом.

Окрім цього, дивіться нові різдвяні комедії, які вже вийшли.

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