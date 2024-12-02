"Код кохання" и еще 7 новых украинских сериалов, которые стоит посмотреть уже сейчас

"Код кохання"

Запутанный сериал, премьера которого состоялась 1 декабря, расскажет о женщине-следователе, которая случайно встретит девочку. Она спасет ребенка и привяжется к нему. А потом окажется, что отец девочки –-опасный хакер.

"К.О.Д."

Детективный сериал заставит вас затаить дыхание. Преступления, следователи и невероятно интересные истории - сюжет не разочарует. В центре сериала - специальное подразделение украинской полиции "К.О.Д.", в которое вошли лучшие агенты. И именно они раскроют дела, казавшиеся "мертвыми".

"Пес Альф"

Два детектива внезапно получают напарницу. Но она работает не сама - вместе с ней на службу "заступает" пес Альф. И теперь все вместе они будут искать преступников и переживать очень интересные приключения.

"Перевізниця"

Глубокая драма точно не оставит вас равнодушными. В ней показаны первые недели полномасштабной войны РФ против Украины. Кадры тяжелые, но откликнутся в любом сердце.

"Коп з минулого"

Забавный детектив о мужчине, который "выпал" из жизни, а затем снова пытается вернуться к привычному ритму, вызовет у вас приятную улыбку. Кома, отношения с дочерью и бывшей, новая любовь - сюжет получился динамичным и интересным. Новый сезон вышел совсем недавно.

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