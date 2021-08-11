Ко Дню Независимости под Винницей вырастили "патриотические" яблоки

Предприниматели выращивают в 20 километрах от Винницы как привычные для украинцев сорта, так и те, которые сейчас популярны за рубежом.

Хозяева сада рассказали, что впервые им заказал подобное изображения. Раньше обычно это были "смайлики" или надписи "I love you", или же логотопы фирм. Бывают также заказывают надписи с именами людей.

Чтобы получить на плодах иллюстрацию, пока они растут на деревьях, на них наносят специальные наклейки. Затем ждут, пока фрукты созреют.

Напомним, врачи рассказали, как правильно мыть фрукты и овощи. Важно понимать, чтобы продукты приносили в ваш организм максимальное количество питательных веществ, их нужно перед этим еще правильно помыть. И довольно часто случается так, что люди неправильно моют их.

Мы также писали о том, что эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды в августе. В последний месяц лета украинцы могут полакомиться персиками, сливами, арбузами, яблоками, грушами, дынями и т. д.