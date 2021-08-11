Ко Дню Независимости под Винницей вырастили "патриотические" яблоки

Накануне 30-летия Независимости Украины предприниматели Винницкой области решили вырастить яблоки, на которых изображен национальный символ Украины - тризуб.
Об этом сообщает "Винница.инфо".
Под Винницей вырастили яблоки с тризубом (фото: vinnitsa.info)
Чтобы получить на плодах иллюстрацию, пока они растут на деревьях, на них наносят специальные наклейки. Затем ждут, пока фрукты созреют.
Под Винницей вырастили яблоки с тризубом (фото: vinnitsa.info)
Хозяева сада рассказали, что впервые им заказал подобное изображения. Раньше обычно это были "смайлики" или надписи "I love you", или же логотопы фирм. Бывают также заказывают надписи с именами людей.
Под Винницей вырастили яблоки с тризубом (фото: vinnitsa.info)
Сейчас в семейном саду собрали первый урожай ранних яблок. С 17 августа, накануне Яблочного Спаса готовятся собирать поздние сорта.
(фото: vinnitsa.info)
Предприниматели выращивают в 20 километрах от Винницы как привычные для украинцев сорта, так и те, которые сейчас популярны за рубежом.
(фото: vinnitsa.info)
Напомним, врачи рассказали, как правильно мыть фрукты и овощи. Важно понимать, чтобы продукты приносили в ваш организм максимальное количество питательных веществ, их нужно перед этим еще правильно помыть. И довольно часто случается так, что люди неправильно моют их.
Мы также писали о том, что эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды в августе. В последний месяц лета украинцы могут полакомиться персиками, сливами, арбузами, яблоками, грушами, дынями и т. д.