RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До Дня Незалежності під Вінницею виростили "патріотичні" яблука

Автор: Роман Мирончук

Напередодні 30-ї річниці Незалежності України підприємці Вінницької області вирішили виростити яблука, на яких зображений національний символ України - тризуб.

Про це повідомляє "Вінниця.інфо".

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Щоб отримати на плодах ілюстрацію, поки вони ростуть на деревах, на них наносять спеціальні наклейки. Потім чекають, поки фрукти дозріють.

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Господарі саду розповіли, що вперше їм замовив подібне зображення. Раніше зазвичай це були "смайлики" або написи "I love you", або ж логотип фірм. Бувають також замовляють написи з іменами людей.

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Зараз в сімейному саду зібрали перший урожай ранніх яблук. З 17 серпня, напередодні Яблучного Спаса готуються збирати пізні сорти.

(фото: vinnitsa.info)

Підприємці вирощують за 20 кілометрів від Вінниці як звичні для українців сорти, так і ті, які зараз популярні за кордоном.

(фото: vinnitsa.info)

Нагадаємо, лікарі розповіли, як правильно мити фрукти і овочі. Важливо розуміти, щоб продукти приносили в ваш організм максимальну кількість поживних речовин, їх потрібно перед цим ще правильно помити. І досить часто трапляється так, що люди неправильно миють їх.

Ми також писали про те, що експерти назвали найкорисніші фрукти і ягоди в серпні. В останній місяць літа українці можуть поласувати персиками, сливами, кавунами, яблуками, грушами, динями і т. д.

Читайте РБК-Україна в Google News
Винницкая область