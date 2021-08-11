До Дня Незалежності під Вінницею виростили "патріотичні" яблука

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Щоб отримати на плодах ілюстрацію, поки вони ростуть на деревах, на них наносять спеціальні наклейки. Потім чекають, поки фрукти дозріють.

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Господарі саду розповіли, що вперше їм замовив подібне зображення. Раніше зазвичай це були "смайлики" або написи "I love you", або ж логотип фірм. Бувають також замовляють написи з іменами людей.

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Зараз в сімейному саду зібрали перший урожай ранніх яблук. З 17 серпня, напередодні Яблучного Спаса готуються збирати пізні сорти.

(фото: vinnitsa.info)

Підприємці вирощують за 20 кілометрів від Вінниці як звичні для українців сорти, так і ті, які зараз популярні за кордоном.

(фото: vinnitsa.info)