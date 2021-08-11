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До Дня Незалежності під Вінницею виростили "патріотичні" яблука

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Вінниця, Середа 11 серпня 2021 19:23
До Дня Незалежності під Вінницею виростили "патріотичні" яблука Колаж РБК-Україна: під Вінницею виростили яблука з тризубом
Автор: Роман Мирончук

Напередодні 30-ї річниці Незалежності України підприємці Вінницької області вирішили виростити яблука, на яких зображений національний символ України - тризуб.

Про це повідомляє "Вінниця.інфо".

До Дня Незалежності під Вінницею виростили &quot;патріотичні&quot; яблука

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Щоб отримати на плодах ілюстрацію, поки вони ростуть на деревах, на них наносять спеціальні наклейки. Потім чекають, поки фрукти дозріють.

До Дня Незалежності під Вінницею виростили &quot;патріотичні&quot; яблука

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Господарі саду розповіли, що вперше їм замовив подібне зображення. Раніше зазвичай це були "смайлики" або написи "I love you", або ж логотип фірм. Бувають також замовляють написи з іменами людей.

До Дня Незалежності під Вінницею виростили &quot;патріотичні&quot; яблука

Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)

Зараз в сімейному саду зібрали перший урожай ранніх яблук. З 17 серпня, напередодні Яблучного Спаса готуються збирати пізні сорти.

До Дня Незалежності під Вінницею виростили &quot;патріотичні&quot; яблука

(фото: vinnitsa.info)

Підприємці вирощують за 20 кілометрів від Вінниці як звичні для українців сорти, так і ті, які зараз популярні за кордоном.

До Дня Незалежності під Вінницею виростили &quot;патріотичні&quot; яблука

(фото: vinnitsa.info)

Нагадаємо, лікарі розповіли, як правильно мити фрукти і овочі. Важливо розуміти, щоб продукти приносили в ваш організм максимальну кількість поживних речовин, їх потрібно перед цим ще правильно помити. І досить часто трапляється так, що люди неправильно миють їх.

Ми також писали про те, що експерти назвали найкорисніші фрукти і ягоди в серпні. В останній місяць літа українці можуть поласувати персиками, сливами, кавунами, яблуками, грушами, динями і т. д.

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