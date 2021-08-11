До Дня Незалежності під Вінницею виростили "патріотичні" яблука
Напередодні 30-ї річниці Незалежності України підприємці Вінницької області вирішили виростити яблука, на яких зображений національний символ України - тризуб.
Про це повідомляє "Вінниця.інфо".
Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)
Щоб отримати на плодах ілюстрацію, поки вони ростуть на деревах, на них наносять спеціальні наклейки. Потім чекають, поки фрукти дозріють.
Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)
Господарі саду розповіли, що вперше їм замовив подібне зображення. Раніше зазвичай це були "смайлики" або написи "I love you", або ж логотип фірм. Бувають також замовляють написи з іменами людей.
Під Вінницею виростили яблука з тризубом (фото: vinnitsa.info)
Зараз в сімейному саду зібрали перший урожай ранніх яблук. З 17 серпня, напередодні Яблучного Спаса готуються збирати пізні сорти.
(фото: vinnitsa.info)
Підприємці вирощують за 20 кілометрів від Вінниці як звичні для українців сорти, так і ті, які зараз популярні за кордоном.
(фото: vinnitsa.info)
Нагадаємо, лікарі розповіли, як правильно мити фрукти і овочі. Важливо розуміти, щоб продукти приносили в ваш організм максимальну кількість поживних речовин, їх потрібно перед цим ще правильно помити. І досить часто трапляється так, що люди неправильно миють їх.
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