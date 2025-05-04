Князі, бояри, гетьмани: які українські прізвища свідчать про благородне походження

В Україні й досі зустрічаються прізвища, які зберігають відгомін давньої шляхти, княжих династій та козацької старшини. Якщо ваше прізвище має закінчення -ський чи асоціюється з титулами на кшталт "Князь", воно може бути свідченням знатного роду.

Які прізвища вказують на дворянське походження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Походження українського прізвища" українського дослідника Валентина Лученко.

В Україні збереглося чимало прізвищ, що ведуть своє коріння від давніх князівських родів або шляхетних династій. Однією з найочевидніших ознак такого походження є прізвища, утворені безпосередньо від титулів або почесних звань.

Князь, Княжинський, Княжук - ці прізвища можуть свідчити про зв’язок із князівськими родами або, щонайменше, з людьми, які перебували в їхньому найближчому оточенні. Часто вони передавались у спадок від бояр чи впливових чиновників при княжих дворах.

Окрему категорію становлять прізвища з характерними закінченнями, які історично вказували на зв’язок зі знаттю, зокрема шляхтою, боярством і козацькою старшиною.

Прізвища на -ський / -цький

Ці суфікси вважаються найтиповішими ознаками шляхетного походження. Вони часто походять від назв населених пунктів і означають "той, хто родом із...". До прикладу:

Острозький

Корецький

Вишневецький

Прізвища, що виникли з імен князів

У князівських родинах поширено було формувати прізвища від імен славетних предків. Такий спосіб утверджував приналежність до відомого роду. Наприклад:

Рюрикович

Ольгович

Всеволодович

Прізвища, пов'язані з козацькою верхівкою

Чимало представників української шляхти походили від козацьких полководців, гетьманів, полковників. Серед них - такі прізвища, як: