ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кныгли из картофеля: как деруны, только еще вкуснее!

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 08:08
Кныгли из картофеля: как деруны, только еще вкуснее! Кныгли из картофеля по старому рецепту (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

В украинских рецептах особое место занимает прикарпатская и закарпатская кухня. Одним из блюд, которое любят в Коломые, а также в разных районах Закарпатья является кныгли. Оно напоминает деруны, только не в жареном виде.

Своим рецептом кныглей из картофеля поделилась кулинарный блогер Наталья Машика на своем канале в YouTube.

Что вам понадобится:

  • Сырой картофель - 800 г
  • Картофель, сваренный "в мундире" - 800 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Крахмал кукурузный - 4 ст. ложки
  • Соль - по вкусу

Для зажарки:

  • Сало
  • Лук - 1 шт.
  • Сладкая паприка - 1 ч. ложка

Для варки:

кипяток+соль по вкусу

2 ст. ложки крахмала и 100 г воды

Как приготовить кныгли из картофеля

Отварите часть картофеля "в мундире". Ее нужно очистить и оставить остужаться. Луковицу нарежьте полукольцами, кусочек сала - полосками или пластинками. Сало можно заменить в зажарке на тушеную капусту или на грибы.

На мелкой терке натираем картофель, отваренный "в мундире", а потом сырой картофель, предварительно очищенный. Потом картофель отжимаем и сливаем лишнюю жидкость. Можно отжать еще раз. Добавляем одно яйцо и соль по вкусу. Потом добавляем несколько ложек крахмала. Весь крахмал сразу не стоит - ориентируйтесь по состоянию теста. Если оно жидкое - добавьте еще. Все хорошо вымешайте - тесто должно быть густое.

Чтобы кныгли не разварились в воде, смешайте две столовые ложки воды и две столовые ложки крахмала. Накипятите воду в кастрюле, добавьте соль, а потом крахмальную воду. Перемешайте. Воды берите много и кастрюлю широкие.

Смочите руки водой и отщипывайте от теста кусочек, скатайте шарик и расплющите его руками. Потом бросайте их в кипящую воду. Кныгли будут готовы тогда, когда все всплывут.

Пока варятся кныгли, сделайте зажарку. На разогретую сковороду положите кусочки сала, обжарьте до состояния шкварок. Добавьте лук и пассируйте до мягкости лука. Добавьте специи по вкусу и красную паприку.

Готовые кныгли вылавливайте шумовкой, выкладывайте на тарелку, а сверху - поливайте зажаркой со шкварками. Получится по вкусу блюдо похожее на деруны, но в вареном виде. По желанию можно добавит сметану.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить самые ленивые голубцы.

А еще рассказывали о том, как приготовить мамины гомбовцы с творогом.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт приготування страв українська кухня