Книга рекордів Гіннеса оголосила нового найстарішого чоловіка планети: факти про довгожителя

Що відомо про найстарішого чоловіка світу

Джон Альфред Тіннісвуд народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року. На момент визнання його найстарішою людиною планети, його вік становить 111 років 223 дні.

Зараз Джон проживає в будинку для людей похилого віку в Саутпорті. Персонал закладу характризує його як великого балакуна.

Після того, як офіційно підтвердили, що Джон є найстарішою людиною світу, суддя Книги рекордів Гіннесса Меган Брюс вирушила до Саутпорту, щоб вручити довгожителю його сертифікат.

Джон зізнався, що не курить і рідко вживає алкоголь. Його головна порада щодо збереження здоров’я - дотримання поміркованості

"Якщо ви забагато п’єте, занадто багато їсте або занадто багато гуляєте, якщо робите занадто багато чогось, зрештою ви постраждаєте", - заявив чоловік.

Також зазначається, що він є вболівальником ФК "Ліверпуль".

111-річного Джона Альфреда Тіннісвуда офіційно визнали найстарішим чоловіком світу (фото: guinnessworldrecords)

Попри проблеми із зором, Джон під час Другої світової працював на адміністративній посаді в армійському корпусі. Таким чином, Джон є найстарішим у світі ветераном Другої світової війни.

Після війни Джон працював у бухгалтерії Shell і BP аж до виходу на пенсію в 1972 році.

У 1942 році Джон одружився із жінкою на ім'я Блодвен, а через рік у них народилася донька Сьюзен. Пара прожила разом 44 роки, Блодвен померла у 1986 році. Зараз у Джона четверо онуків і троє правнуків.

Суддя Книги рекордів Гіннесса Меган Брюс і Джон Альфред Тіннісвуд (фото: guinnessworldrecords)

Відколи у 2012 році Джону виповнилося 100 років, він щороку отримував листівку на день народження від покійної королеви Єлизавети, яка була молодшою за Джона майже на 14 років.

У 2020 році Джон став найстарішою людиною Великобританії.

"Завжди робіть усе можливе, незалежно від того, навчаєтеся чогось чи навчаєте когось",- радить молодим поколінням довгожитель.

Додамо, що найстарішим чоловіком в історії був Джіроемон Кімура (1897-2013) з Японії, який дожив до 116 років 54 днів. А найстарішою жінкою у світі та найстаршою живою людиною в цілому є іспанка Марія Браньяс Морера, яка нещодавно відзначила своє 117-річчя.