Книга рекордов Гиннеса объявила нового самого старого мужчину планеты: факты о долгожителе

Что известно о самом старом мужчине мира

Джон Альфред Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. На момент признания его самым старым человеком планеты, его возраст составляет 111 лет 223 дня.

Сейчас Джон проживает в доме престарелых в Саутпорте. Персонал заведения характеризует его как большого говоруна.

После того, как официально подтвердили, что Джон является самым старым мужчиной мира, судья Книги рекордов Гиннесса Меган Брюс отправилась в Саутпорт, чтобы вручить долгожителя его сертификат.

Джон признался, что не курит и редко употребляет алкоголь. Его главный совет по сохранению здоровья - соблюдение умеренности

"Если вы слишком много пьете, слишком много едите или слишком много гуляете, если делаете чего-то слишком многое, в конце концов вы пострадаете", - заявил мужчина.

Также отмечается, что он - болельщик ФК "Ливерпуль".

111-летнего Джона Альфреда Тиннисвуда официально признали самым старым мужчиной мира (фото: guinnessworldrecords)

Несмотря на проблемы со зрением, Джон во время Второй мировой работал на административном посту в армейском корпусе. Таким образом, Джон является самым старым в мире ветераном Второй мировой войны.

После войны Джон работал в бухгалтерии Shell и BP до выхода на пенсию в 1972 году.

В 1942 году Джон женился на женщине по имени Блодвен, а через год у них родилась дочь Сьюзен. Пара прожила вместе 44 года, Блодвен скончалась в 1986 году. Сейчас у Джона четверо внуков и три правнука.

Судья Книги рекордов Гиннесса Меган Брюс и Джон Альфред Тиннисвуд (фото: guinnessworldrecords)

С тех пор как в 2012 году Джону исполнилось 100 лет, он каждый год получал открытку на день рождения от покойной королевы Елизаветы, которая была моложе Джона почти на 14 лет.

В 2020 году Джон стал самым старым человеком Великобритании.

"Всегда делайте все возможное, независимо от того, учитесь чему-нибудь или учите кого-то", - советует молодым поколениям долгожитель.

Добавим, что самым старым мужчиной в истории был Джироемон Кимура (1897-2013) из Японии, доживший до 116 лет 54 дней. А самой старой женщиной в мире и старейшим живым человеком в целом является испанка Мария Браньяс Морера, недавно отметившая свое 117-летие.