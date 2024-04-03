ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помер найстаріший чоловік планети. Він два місяці не дожив до 115-річчя

Середа 03 квітня 2024 14:01
UA EN RU
Помер найстаріший чоловік планети. Він два місяці не дожив до 115-річчя Хуан Вісенте Перес Мора помер на115-му році життя (фото: Daily Mail)
Автор: Василина Копитко

Венесуелець Хуан Вісенте Перес Мора, який був найстаршим чоловіком планети, помер за два місяці до свого 115-річчя. У нього залишилось 11 дітей, 41 онук, 18 правнуків і 12 праправнуків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily mail.

Що відомо про довгожителя

Колишній фермер став найстарішим чоловіком у Венесуелі у 2020 році та офіційно у травні 2022 року він отримав титул найстарішого чоловіка на планеті. Це зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса.

"Наш дорогий Хуане Вісенте Перес Мора, сьогодні з глибоким сумом і болем ми прощаємося з тобою, з тим архетипом чоловіка з Тачіри, скромного, працьовитого, миролюбного, захопленого сім’єю і традиціями", - заявив губернатор штату Тачіра у Венесуелі Фредді Бернал.

Чоловік був відомий як Тіо Хуан, що перекладається як дядько Хуан.

Вісенте народився 7 травня 1909 року. Він був дев'ятою дитиною з 10. У 5 років він почав працювати з батьком і братами в сільському господарстві - допомагав у зборі цукрової тростини та кави.

В 1948 році Вісенте став шерифом у Карікуені і протягом десяти років відповідав за вирішення земельних і сімейних суперечок. Весь цей час він продовжував працювати в сільському господарстві.

Вісенте одружився з Едіофіною дель Росаріо Гарсіа, і вони прожили разом 60 років, вона не померла в 1997 році.

Помер найстаріший чоловік планети. Він два місяці не дожив до 115-річчяПомер найстаріший чоловік планети. Він два місяці не дожив до 115-річчяХуан Вісенте Перес Мора працював шерифом (фото: Daily Mail)

У чому секрет довголіття

Вісенте визнали найстарішим із живих чоловіків на планеті, коли йому було 112 років і 253 дні.

"Його секрет довгого життя полягає в тому, щоб наполегливо працювати, відпочивати у свята, рано лягати спати, пити склянку агуардьєнте (іспанський самогон - Ред.) щодня, любити Бога і завжди носи його в серці", - заявили родичі чоловіка.

У 2019 році Вісенте відсвяткував своє 110-річчя, ставши першим у Венесуелі чоловіком-суперстолітнім.

Зазначимо, що поки Книга рекордів Гіннеса офіційно не прокоментувала його смерть Вісенте.

Помер найстаріший чоловік планети. Він два місяці не дожив до 115-річчяУ чоловіка залишилось 11 дітей, 41 онук, 18 правнуків і 12 праправнуків (фото: Daily Mail)

Читайте також про те, що експерти з довголіття назвали 9 способів дожити до 100 років.

Раніше ми писали про те, що дієтолог назвала український продукт, який є їжею довгожителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
книга рекордов Гиннеса Помер
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро