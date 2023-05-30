У КМДА пояснили, чи дорожчатиме проїзд у Києві

Чи піднімуться тарифи на проїзд у Києві?

Так, Поворозник запевнив, що наразі місто не планує піднімати вартість проїзду у громадському транспорті.

"Йдеться про те, що на сьогоднішній день, собівартість перевезення одного пасажира і вартість проїзду абсолютно не можна порівняти з цифрами. Ми про це говорили ще в мирному 2021 році. Вже тоді була необхідність перегляду тарифів. За цей час собівартість однієї поїздки значно збільшилася", – зазначив він.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що собівартість проїзду була у 2021 році в межах 20 гривень – метро та наземний транспорт.

"Тоді ми говорили про те, що в якійсь частині потрібно збільшити тариф, але він залишився незмінним – одноразова поїздка 8 гривень, а пільгова від 6 гривень 20 копійок, якщо купуєте відразу 50 поїздок. Зараз не йдеться про підвищення тарифів. Ми кажемо, що така проблема існує, і ми від цього нікуди не подінемось", - резюмував Микола.

Тобто тарифи піднімуть, але після закінчення війни.

Чи подорожчає проїзд у маршрутках та таксі?

Поворозник повідомив, що приватні перевізники, які працюють у Києві, також перевіряються на обґрунтованість їхніх тарифів.

"Вони можуть встановлювати свій економічно обґрунтований тариф, але вони теж перевіряються відповідними структурами. Тому якщо тариф підкріплений та доведений обґрунтуванням, вони можуть це робити. А наскільки саме знають тільки вони", - підсумував він.