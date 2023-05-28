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Чи здорожчає проїзд в Києві: відповідь мера

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Київ, Неділя 28 травня 2023 17:13
Чи здорожчає проїзд в Києві: відповідь мера Фото: мер Києва Віталій Кличко (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

До закінчення війни громадський транспорт залишиться у столиці дотаційним. В зв'язку з цим, підвищення ціни на проїзд не передбачається.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

За словами Кличка, ціни на проїзд у громадському транспорті наразі не зростуть.

"Це питання обговорювалось, тому що транспорт в Києві дотаційний. Тому що собівартість проїзду більш як 20 грн. Він (проїзд - ред.) залишається найнижчим навіть в Україні, якщо не тільки говоримо про Європу. Але, враховуючи складну ситуацію, економічну складну ситуацію, складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо найближчим часом до закінчення військових дій підвищувати вартість проїзду", - зазначив мер.

Міський голова Києва додав, що в майбутньому знадобляться кошти на побудову метро, ремонт доріг та закупівлю громадського транспорту, а тому громадський транспорт повинен окуповуватись.

"Але транспорт до закінчення війни у нас залишиться дотаційним і ціна підвищуватись не буде. Ми не плануємо цього робити", - наголосив мер столиці.

Проїзд в Києві

Зауважимо, що днями в мережі з'явилась інформація, що у Києві можуть підняти оплату за проїзд у громадському транспорті. Основна причина - міські пасажирські перевезення зараз абсолютно збиткові та коштів на розвиток транспорту просто немає.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор зазначив, що тарифи на проїзд потрібно підіймати обов'язково, оскільки коштів на розвиток транспорту немає.

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