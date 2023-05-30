RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В КМДА объяснили, будет ли дорожать проезд в Киеве

Фото: Подорожает ли проезд в транспорте Киева (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Подорожает ли проезд в транспорте Киева - вопрос, который волнует многих жителей столицы. После заявлений директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, что тарифы нужно поднимать обязательно, многие украинцы взволновались.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник окончательно ответил, что будет с проездом в Киеве, пишет ТСН.

Поднимутся ли тарифы на проезд в Киеве?

Так, Поворозник уверил, что сейчас город не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте.

"Речь идет о том, что на сегодняшний день, себестоимость перевозки одного пассажира и стоимость проезда совершенно не сопоставимы цифры. Мы об этом говорили еще в мирном 2021 году. Уже тогда была необходимость пересмотра тарифов. За это время себестоимость одной поездки значительно увеличилась", - отметил он.

Первый заместитель главы КГГА напомнил, что себестоимость проезда была в 2021 году в пределах 20 гривен – метро и наземный транспорт.

"Тогда мы говорили о том, что в какой-то части нужно увеличить тариф, но он остался неизменным – одноразовая поездка 8 гривен, а льготная от 6 гривен 20 копеек, если приобретаете сразу 50 поездок. Сейчас речь не идет о поднятии тарифов. Мы говорим, что такая проблема существует, и мы от этого никуда не денемся", - резюмировал Николай.

То есть, тарифы поднимут, но после окончания войны.

Подорожает ли проезд в маршрутках и такси?

Поворозник сообщил, что частные перевозчики, работающие в Киеве, также проверяются на обоснованности их тарифов.

"Они могут устанавливать свой экономически обоснованный тариф, но они тоже проверяются соответствующими структурами. Поэтому если тариф подкреплен и доказан обоснованием, они могут это делать. А насколько именно, знают только они", - подытожил он.

Напомним, что мэр Киева рассказал, подорожает ли транспорт в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевтранспортпроезд