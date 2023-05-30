В КМДА объяснили, будет ли дорожать проезд в Киеве

Поднимутся ли тарифы на проезд в Киеве?

Так, Поворозник уверил, что сейчас город не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте.

"Речь идет о том, что на сегодняшний день, себестоимость перевозки одного пассажира и стоимость проезда совершенно не сопоставимы цифры. Мы об этом говорили еще в мирном 2021 году. Уже тогда была необходимость пересмотра тарифов. За это время себестоимость одной поездки значительно увеличилась", - отметил он.

Первый заместитель главы КГГА напомнил, что себестоимость проезда была в 2021 году в пределах 20 гривен – метро и наземный транспорт.

"Тогда мы говорили о том, что в какой-то части нужно увеличить тариф, но он остался неизменным – одноразовая поездка 8 гривен, а льготная от 6 гривен 20 копеек, если приобретаете сразу 50 поездок. Сейчас речь не идет о поднятии тарифов. Мы говорим, что такая проблема существует, и мы от этого никуда не денемся", - резюмировал Николай.

То есть, тарифы поднимут, но после окончания войны.

Подорожает ли проезд в маршрутках и такси?

Поворозник сообщил, что частные перевозчики, работающие в Киеве, также проверяются на обоснованности их тарифов.

"Они могут устанавливать свой экономически обоснованный тариф, но они тоже проверяются соответствующими структурами. Поэтому если тариф подкреплен и доказан обоснованием, они могут это делать. А насколько именно, знают только они", - подытожил он.