Ключ до успіху: 5 книг для тих, хто хоче кар'єрного зростання і відкрити свою справу

Що стоїть за феноменальним успіхом розважальних компаній, зокрема Warner Bros., Marvel Entertainment і NFL, а також таких зірок, як Jay-Z, Lady Gaga та LeBron James? Які стратегії застосовують лідери на телебаченні, у кіно, музиці, видавничій справі та спорті?

Аніта Ельберс, експертка Гарвардської бізнес-школи з індустрії розваг, проводить новаторські дослідження у світі медіа та спорту вже понад десяти років. У своїй книзі вона пояснює важливу правду про жорстку конкуренцію у світі бізнесу навколо блокбастерів - фільмів, телевізійних шоу, пісень і книг, виробництво та збут яких надзвичайно дорогі.

Авторка розповідає, чому керівники індустрії розваг часто витрачають шалені гроші на пошуки наступного блокбастера, чому суперзіркам платять неймовірні гонорари та як цифрові технології змінюють ландшафт розваг.

Обкладинка книги "Блокбастери. Як ризикувати і створювати світові хіти"

Нон-фікшн про те, чому так багато інтелігентних та відповідальних жінок не досягають в кар'єрі того, чого насправді заслуговують. Чому вони відчувають сором, просячи про підвищення або справедливу зарплатню? Чому вони не можуть відмовитися від додаткових завдань або надмірних годин роботи? Багато нав’язаних з дитинства установок, які стримують жінок на шляху до успішної кар’єри. "Будь чемною, тихою, слухняною - ти ж дівчинка…" - кожна жінка колись це чула.

Авторка цієї книги аналізує 133 помилки, які жінки часто допускають на роботі та пропонує способи, як їх уникнути в майбутньому.

Поради Лоїс Френкел стануть корисними для того, щоб розвивати сміливість, впевненість, продуктивність та наполегливість - ті навички, які допоможуть досягти відповідних результатів у професійній діяльності. Вона пояснює, як поводитися в різних робочих ситуаціях, як будувати особистий бренд та як ефективно спілкуватися.

Обкладинка книги "Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах"

Ця книжка може бути інструкцією з того, як видати книжку або для пошуку нового місця роботи, чи нового хобі - словом, вона про те, як взяти себе в руки і наважитись на зміни. Цей мотиваційний і практичний нон-фікшн допоможе дівчатам, які хочуть реалізуватися в улюбленій справі.

Хто ця жінка, яка сама обирає себе, просто вирішує і робить, твердо знає, хто вона і чого хоче? Виявляється, нею може бути кожна з вас.

Ця книжка - особистий путівник-посібник: вона підкаже, як обрати себе, припинити виправдовуватися найпопулярнішими відмовками, вийти сам на сам із собою і стати успішною.

Обкладинка книги "Дівчина-вогонь. Як обирати себе, ламати правила і йти власним шляхом у житті та бізнесі"

Бізнес для початківців (Лара Браян і Роуз Голл)

Книжка не лише для дітей, але й для дорослих, у якій розповідається про підприємництво та основи ведення бізнесу. Видання у зрозумілій формі розповідає про ази, необхідні для заснування власного бізнесу - від підказок стосовно створення бізнес-ідей до порад з контролю грошових коштів.

Також з нею ви дізнаєтесь, як бізнес пристосовується до зовнішнього світу: від забруднення та всесвітніх ланцюгів поставок до процентних ставок і надання державної фінансової допомоги.

Окрім пояснень та цікавих діалогів у книжці, ви знайдете окремий словник із найпоширенішими визначеннями.

Обкладинка книги "Бізнес для початківців"

Книга про те, як побудувати свою бізнес-модель, як досліджувати свої цільові аудиторії і як з ними працювати.

Українська підприємиця Олександра Фідкевич ділиться власним досвідом створення бізнесу, говорить не тільки про успіхи, а й про труднощі, історії, що відбуваються за лаштунками та відкривають весь процес створення процвітаючого бізнесу.

Авторка розповість, чому важливо знати свої ключові ресурси, як визначити свою місію та цінності та які методи використовувати, щоб досягти бажаних результатів.

У книзі є інформація про стратегічне планування і бюджет, про те, як сформувати команду мрії, як побудувати здорові відносини з колегами, про роль піару та як створити вдалу комунікаційну стратегію.

Водночас це дуже відверта розповідь, сповнена гумору, натхнення та щирості.

Обкладинка книги "Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості"