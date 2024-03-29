Ключ к успеху: 5 книг для тех, кто хочет карьерного роста и открыть свое дело

Что стоит за феноменальным успехом развлекательных компаний, в частности Warner Bros., Marvel Entertainment и NFL, а также таких звезд, как Jay-Z, Lady Gaga и LeBron James? Какие стратегии используют лидеры на телевидении, в кино, музыке, издательском деле и спорте?

Анита Эльберс, эксперт Гарвардской бизнес-школы по индустрии развлечений, проводит новаторские исследования в мире медиа и спорта уже более десяти лет. В своей книге она объясняет важную правду о жесткой конкуренции в мире бизнеса вокруг блокбастеров - фильмов, телевизионных шоу, песен и книг, производство и сбыт которых очень дороги.

Автор рассказывает, почему руководители индустрии развлечений часто тратят сумасшедшие деньги на поиски следующего блокбастера, почему суперзвездам платят невероятные гонорары и как цифровые технологии меняют ландшафт развлечений.

Обложка книги "Блокбастери. Як ризикувати і створювати світові хіти"

Нон-фикшн о том, почему так много интеллигентных и ответственных женщин не достигают в карьере того, чего действительно заслуживают. Почему они испытывают стыд, прося о повышении или справедливой зарплате? Почему они не могут отказаться от дополнительных заданий или чрезмерных часов работы? Много навязанных с детства установок, сдерживающих женщин на пути к успешной карьере. "Будь вежливой, тихой, послушной - ты же девочка…" - каждая женщина когда-то это слышала.

Автор этой книги анализирует 133 ошибки, которые женщины часто допускают на работе и предлагает способы, как их избежать в будущем.

Советы Лоис Френкел станут полезными для того, чтобы развивать смелость, уверенность, производительность и настойчивость - те навыки, которые помогут достичь соответствующих результатов в профессиональной деятельности. Она объясняет, как вести себя в разных рабочих ситуациях, как строить личный бренд и как эффективно общаться.

Обложка книги "Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах"

Эта книга может быть инструкцией из того, как издать книгу или для поиска нового места работы или нового хобби - словом, она о том, как взять себя в руки и решиться на изменения. Этот мотивационный и практичный нон-фикшн поможет девушкам, желающим реализоваться в любимом деле.

Кто эта женщина, сама выбирающая себя, просто решает и делает, твердо знает, кто она и чего хочет? Оказывается, ею может быть любая из вас.

Эта книга - личный путеводитель-пособие: она подскажет, как выбрать себя, прекратить оправдываться самыми популярными отговорками, выйти один на один с собой и стать успешной.

Обложка книги "Дівчина-вогонь. Як обирати себе, ламати правила і йти власним шляхом у житті та бізнесі"

Бизнес для начинающих (Лара Брайан и Роуз Голл)

Книга не только для детей, но и для взрослых, в которой рассказывается о предпринимательстве и основах ведения бизнеса. Издание в понятной форме рассказывает об азах, необходимых для основания собственного бизнеса - от подсказок по созданию бизнес-идей до советов по контролю денежных средств.

Также вы узнаете, как бизнес приспосабливается к внешнему миру: от загрязнения и всемирных цепей поставок до процентных ставок и предоставления государственной финансовой помощи.

Кроме объяснений и интересных диалогов в книге вы найдете отдельный словарь с наиболее распространенными определениями.

Обложка книги "Бізнес для початківців"

Книга о том, как выстроить свою бизнес-модель, как изучить свои целевые аудитории и как с ними работать.

Украинская предпринимательница Александра Фидкевич делится собственным опытом создания бизнеса, говорит не только об успехах, но и о трудностях, происходящих за кулисами историях и открывающих весь процесс создания процветающего бизнеса.

Автор расскажет, почему важно знать свои ключевые ресурсы, как определить свою миссию и ценности и какие методы использовать для достижения желаемых результатов.

В книге есть информация о стратегическом планировании и бюджете, о том, как сформировать команду мечты, как построить здоровые отношения с коллегами, о роли пиара и как создать удачную коммуникационную стратегию.

В то же время это очень откровенный рассказ, полный юмора, вдохновения и искренности.

Обложка книги "Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості"