5 корисних книжок, які треба прочитати кожній жінці

Хороші книжки для жінок - не тільки ті, що розважають, а й ті, що дають слушні поради та корисні навички.

РБК-Україна (проект Styler) разом із платформою Yakaboo підібрали актуальні книжкові новинки та хіти, які зроблять ваше життя легшим та приємнішим.

Метод садотерапії, який допоміг багатьом військовим ветеранам, важким підліткам та усім, кому потрібно “прополоти думки”, - у пізнавальній та практичній книзі Сью Стюарт-Сміт, видатної психіатрині і завзятої садівниці. Ви дізнаєтеся про здатність садівництва впливати на розум людини, зменшувати стрес та робити ваше життя більш впорядкованим та світлим.

Більше того, якщо саду чи хоча б невеликої клумби у вас немає - не журіться, авторка дасть багато порад щодо технік спілкування з природою, які допоможуть вам почуватися краще!

Обкладинка книги "Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові"

Модні колись стратегії "успішного успіху" та шаленої продуктивності за будь-яку ціну тепер виснажують нас, а повсякденне життя для багатьох втратило сенс. І щобільше ми намагаємося "взяти себе в руки" і "перебороти", тим менше лишається сил.

Автори книги, нейробіолог та клінічний психолог, пояснюють, що мозок має дві мережі: мережу швидкого розв'язання проблем (звички) та сенсорну мережу, яка відповідає за свіжі інсайти. Наша мета - навитися перезавантажувати сенсорну мережу через повсякденні відчуття. Як це зробити - читайте у цій книзі.

Обкладинка книги "Краще не буває. Нейробіологія відчуттів, або Як повернути собі смак життя"

Багато жінок мають улюблені речі, які, здається, приносять удачу чи впевненість у собі. Є й ті, хто не думає забагато про свій повсякденний look. Але факт залишається фактом: одяг впливає на те, як інші сприймають вас.

Всесвітньо відома психологиня моди Донн Керен навчить, як використати переваги гардеробу на шляху до досягнення своєї мрії. Вона дасть кілька простих та дієвих порад, які не тільки змінять ваш зовнішній вигляд, а й якісно покращать ваше життя. З її допомогою ви створите свій унікальний стиль та зробите ваш шопінг більш усвідомленим…

Обкладинка книги "Твій щасливий одяг. Як психологія моди допоможе покращити стиль і життя"

У книжці психолог-психотерапевт Володимир Станчишин розповідає про моменти, які може переживати кожна пара. Що відбувається, коли закінчується перший етап закоханості? Чому кризи та конфлікти - це нормально? Як змінюється життя, коли в пари з’являється немовля? Які етапи проходить сім'я, що виховує дитину з інвалідністю? Чому домашнє насильство - це не приватна справа і про нього треба говорити? Як пережити втрату партнера?

Автор не пропонує програми дій, готових відповідей чи порад. Натомість відштовхуючись від годин своєї практики, охоплює ті життєві ситуації, про які найчастіше говорять його клієнти.

Обкладинка книги "Для стосунків потрібні двоє"

Ваша дитина відвертає голову, вередує й не їсть? Нагодувати її хоча б ложкою каші для вас справжня мука? Та ще й "досвідченіші" матусі щоразу нагадують вам про те, що дитина "занадто худа"?

Карлос Гонсалес у книжці "Моя дитина не хоче їсти" вирішить усі проблеми годування дитини або хоча б просто вас заспокоїть. Як, коли і скільки годувати новонародженого, який "ідеальний" режим харчування, коли починати прикорм та які продукти просто зась для малюків - відповіді на ці та інші запитання шукайте тут.