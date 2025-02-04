Ключі до довголіття: якими принципами користувався чоловік, який дожив до 112 років

Хто такий Джон Тінісвуд

Він народився 26 серпня 1912 року у Ліверпулі та прожив 112 років. У червні 2024 року він був названий найстаршим чоловіком у світі, а у листопаді його не стало.

Тінісвуд - звичайний бухгалтер з Ліверпуля, який у роки Другої світової війни працював у Корпусі заробітної плати Королівської армії Британії. У 1942 році він одружився, у 1943 - у нього народилася донька Сьюзен.

Після війни працював бухгалтером в Royal Dutch Shell. У 1972 році вийшов на пенсію. Вболівав за футбольний клуб Ліверпуль. З дружиною прожив 44 роки у щасливому шлюбі й вона померла у 1988 році.

До 107 років Тінісвуд жив самостійно у власній квартирі. Але потім, через проблеми з зором, переїхав до будинку похилих людей у Саутпорті.

За життя отримав декілька титулів:

У 2020 році став найстаршим чоловіком Британії.

У 2024 став найстарішим чоловіком у світі.

У 2024 - 67 чоловіком в історії, який досяг свого 112-річчя.

До останніх років життя Джон був надзвичайно незалежним. Він зберігав мобільність, самостійно керував фінансами. У будинку похилих людей він вражав персонал своїм товариським характером.

Єдина донька подарувала Тінісвуду велику родину - 4 онуків та 3 правнуків.

Які принципи дозволили Джону Тінісвуду жити так довго

Як зізнався довгожитель, його здатність залишатися активним і залученим - є ключовими факторами його довголіття. Філософія щодо довгого життя надзвичайна проста - помірність у всьому.

Він радив уникати будь-яких надмірностей у всьому: їжі, питті, фізичній активності. І найголовнішу роль у його довголітті зіграв психічний настрій та зв'язки з близькими людьми.

Тінісвуд наголошував на важливості розширення перспектив і завжди докладати максимум зусиль у будь-якій справі.

"Завжди робіть усе можливе, незалежно від того, навчаєтеся ви чогось чи навчаєте когось", - казав він.

Його погляди на життя поширювалися і на думки про довголіття. Він дотримувався прагматичної точки зору, вважаючи, що тривалість життя багато в чому наперед визначена. Баланс активного життя та прийняття природного курсу життя сприяє загальному благополуччю.

Також він завжди наполягав на тому, що інколи найефективніші рішення є найпростішими.

До речі, це відображалося і в його принципі харчування. Тінісвуд не дотримувався жодних дієт і їв спокійно усе, що йому пропонували. Щоп'ятниці його особливою стравою була риба з картоплею.

Він не курив, але вживав алкоголь - іноді та у помірних кількостях. І для нього були дуже важливі соціальні зв'язки.

Що кажуть вчені про довголіття?

Гарвардські вчені проводили дослідження про довголіття протягом 85 років. Вони з'ясували, що щастя та міцні соціальні зв'язки значно підвищують шанси на довге та здорове життя.

А от куріння, надмірне вживання алкоголю та недостатня фізична активність підвищували ризик погіршення здоров'я у 75 років - на 50%.

Вчені підтверджують погляди на життя Джона Тінісвуда і вказують, що для довгого життя необхідно як фізичне, так і психічне благополуччя.