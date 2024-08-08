112-річна жінка розкрила секрети довголіття. Деякі з них вам не сподобаються
У Нью-Йорку жінці Луїзі Джин Сіньйоре виповнилося 112 років і вона поділилася секретом свого довголіття. Виявився він дуже несподіваним, тому може сподобатись не всім.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю жінки New York Post.
Що відомо про життя жінки
У 1912 році Луїза Джин Синьйор народилася в Гарлемі - квартал боро Мангеттена в Нью-Йорку. У віці 12 років вона переїхала до Бронкса, де вона живе досі.
Вона працювала в міському транспортному управлінні протягом 39 років. Відомо що вона найстарша з 5 братів і сестер та єдина, хто досі живе.
Луїза Джин Синьйор (фото: кадр з відео)
В чому її секрет довголіття
Коли її запитали, у чому її секрет довголіття, вона відповіла: "Без шлюбу і дітей".
"Ось чому я живу. Ось чому я в порядку, тому що я не вийшла заміж... ні чоловіка, ні дітей. Я вважала за краще бути самотньою", - сказала вона, зазначивши, що "коли ти одружена, то у тебе багато проблем".
Звичайно, самотнє життя не було причиною здоров'я Синьйори.
"Я не палю та не п'ю", - додала вона.
112-річна Луїза Джин Синьйор (фото: кадр з відео)
Також зазначила, що дотримується здорового розпорядку дня, залишаючись активною у своїх повсякденних справах та віддає пріоритет відпочинку.
"Знаєте, я систематик. Я роблю одне і те ж щодня в один і той же час. Я не змінююся. Якщо я дрімаю о 8 годині, то я це роблю кожного дня", - додала довгожителька.
До того ж вона постійно прислуховується до свого тіла, коли справа доходить до будь-якого вибору.
"Це моє тіло. Мені ніхто не вказує, що мені робити. Я роблю те, що вважаю найкращим. Це працює", - сказала вона.
Окрім того, вона дотримується дієти, яка наповнена смачною італійською їжею, а також проводить багато часу на природі.
"Я занадто стара, щоб робити щось особливе. Я просто живу", - підсумувала Луїза Джин.
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