Ключи к долголетию: какими принципами пользовался человек, который дожил до 112 лет

Кто такой Джон Тинисвуд

Он родился 26 августа 1912 года в Ливерпуле и прожил 112 лет. В июне 2024 года он был назван старейшим мужчиной в мире, а в ноябре его не стало.

Тинисвуд - обычный бухгалтер из Ливерпуля, который в годы Второй мировой войны работал в Корпусе заработной платы Королевской армии Великобритании. В 1942 году он женился, в 1943 - у него родилась дочь Сьюзен.

После войны работал бухгалтером в Royal Dutch Shell. В 1972 году вышел на пенсию. Болел за футбольный клуб Ливерпуль. С женой прожил 44 года в счастливом браке и она умерла в 1988 году.

До 107 лет Тинисвуд жил самостоятельно в собственной квартире. Но потом, из-за проблем со зрением, переехал в дом престарелых в Саутпорте.

При жизни получил несколько титулов:

В 2020 году стал самым пожилым мужчиной Британии.

В 2024 стал самым старым мужчиной в мире.

В 2024 - 67 мужчиной в истории, который достиг своего 112-летия.

До последних лет жизни Джон был чрезвычайно независимым. Он сохранял мобильность, самостоятельно управлял финансами. В доме престарелых он поражал персонал своим общительным характером.

Единственная дочь подарила Тинисвуду большую семью - 4 внуков и 3 правнуков.

Какие принципы позволили Джону Тинисвуду жить так долго

Как признался долгожитель, его способность оставаться активным и вовлеченным - являются ключевыми факторами его долголетия. Философия относительно долгой жизни чрезвычайно проста - умеренность во всем.

Он советовал избегать любых излишеств во всем: еде, питье, физической активности. И самую главную роль в его долголетии сыграл психический настрой и связи с близкими людьми.

Тинисвуд подчеркивал важность расширения перспектив и всегда прилагать максимум усилий в любом деле.

"Всегда делайте все возможное, независимо от того, учитесь вы чему-то или учите кого-то", - говорил он.

Его взгляды на жизнь распространялись и на мысли о долголетии. Он придерживался прагматической точки зрения, считая, что продолжительность жизни во многом предопределена. Баланс активной жизни и принятие естественного курса жизни способствует общему благополучию.

Также он всегда настаивал на том, что иногда самые эффективные решения являются самыми простыми.

Кстати, это отражалось и в его принципе питания. Тинисвуд не придерживался никаких диет и ел спокойно все, что ему предлагали. Каждую пятницу его особым блюдом была рыба с картофелем.

Он не курил, но употреблял алкоголь - иногда и в умеренных количествах. И для него были очень важны социальные связи.

Что говорят ученые о долголетии?

Гарвардские ученые проводили исследования о долголетии в течение 85 лет. Они выяснили, что счастье и крепкие социальные связи значительно повышают шансы на долгую и здоровую жизнь.

А вот курение, чрезмерное употребление алкоголя и недостаточная физическая активность повышали риск ухудшения здоровья в 75 лет - на 50%.

Ученые подтверждают взгляды на жизнь Джона Тинисвуда и указывают, что для долгой жизни необходимо как физическое, так и психическое благополучие.