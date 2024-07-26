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"Клявся, що я єдина". Екс-дружина Павліка розповіла про багаточисленні зради співака

П'ятниця 26 липня 2024 20:10
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"Клявся, що я єдина". Екс-дружина Павліка розповіла про багаточисленні зради співака Лариса Созаєва і Віктор Павлік (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, як артист зраджував її, а потім присягався у кохання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівниці OBOZ.UA.

Деталі

Зі слів Лариси, Віктор зраджував її з багатьма жінками. Це все відбувалося в останні роки їхнього подружнього життя.

"Ми ходили до церкви багато років. Бог не приймає розлучення - так написано в Святому Письмі. Я мудра жінка і розуміла, що людина може помилитися, зачаруватися чужими "персами". Хто з нас без гріха?", - поділилася Созаєва.

Їхній син Павло розумів, що у батьків є проблеми у стосунках, однак він не хотів, щоб вони розлучалися.

&quot;Клявся, що я єдина&quot;. Екс-дружина Павліка розповіла про багаточисленні зради співака

Созаєва і Павлік із сином (фото: facebook.com/lora.sozaeva)

"Коли я сказала сину, що в нас із татом не все гаразд, він злякався і спитав, як же ми будемо жити без нього. Дітей у таких ситуаціях завжди дуже шкода. І заради їхнього блага жінки терплять, щоб чоловік змінив свою поведінку", - пригадала танцівниця.

"Тим більше треба знати Віктора. Він клявся до останнього, що я єдина, кого він кохає, і що більше ніколи не буде так чинити", - додала вона.

Також колишня співака зізналася, що вдруге вони з Віктором під вінець не йшли, як і не вінчалися. Ця вся історія була вигадкою, щоб привернути увагу медіа до Павліка.

"Щодо повторного одруження та вінчання, то це неправда. Ми відпочивали разом у Туреччині і розмірковували, як привернути увагу медіа, от і вигадали таку "качку", - зізналася Лариса.

Зазначимо, Віктор та Лариса прожили у шлюбі понад 20 років. Остаточно вони розлучилися у 2016 році. Згодом Павлік одружився з молодшою на 28 років Катериною Реп'яховою. Після чого між колишньою та нинішньою дружиною артиста почалися гучні публічні скандали.

Раніше дружина Павліка відверто зізналася, чим закінчилася її сварка з екс-дружиною співака.

Також Репяхова розплакалася через булінг 2-річного сина.

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