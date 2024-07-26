"Клялся, что я единственная". Экс-жена Павлика рассказала о многочисленных изменах певца

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как артист изменял ей, а потом клялся в любви.

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По словам Ларисы, Виктор изменял ей со многими женщинами. Это все происходило в последние годы их супружеской жизни.

"Мы ходили в церковь много лет. Бог не принимает развод - так написано в Священном Писании. Я мудрая женщина и понимала, что человек может ошибиться, очароваться чужими "персами". Кто из нас без греха?", - поделилась Созаева.

Их сын Павел понимал, что у родителей есть проблемы в отношениях, однако он не хотел, чтобы они разводились.

Созаева и Павлик с сыном (фото: facebook.com/lora.sozaeva)

"Когда я сказала сыну, что у нас с папой не все хорошо, он испугался и спросил, как же мы будем жить без него. Детей в таких ситуациях всегда очень жаль. И ради их блага женщины терпят, чтобы мужчина изменил свое поведение", - вспомнила танцовщица.

"Тем более надо знать Виктора. Он клялся до последнего, что я единственная, кого он любит, и что больше никогда не будет так поступать", - добавила она.

Также бывшая певца призналась, что второй раз они с Виктором под венец не шли, как и не венчались. Эта вся история была выдумкой, чтобы привлечь внимание медиа к Павлику.

"Относительно повторного бракосочетания и венчания, то это неправда. Мы отдыхали вместе в Турции и размышляли, как привлечь внимание медиа, вот и придумали такую "утку", - призналась Лариса.

Отметим, Виктор и Лариса прожили в браке более 20 лет. Окончательно они развелись в 2016 году. Впоследствии Павлик женился на младшей на 28 лет Екатерине Репьяховой. После чего между бывшей и нынешней женой артиста начались громкие публичные скандалы.