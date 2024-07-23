Дружина Павліка відверто зізналася, чим закінчилася її сварка з екс-дружиною співака

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова зізналася, в яких вона стосунках перебуває з колишньою дружиною артиста Ларисою Созаєвою після публічної сварки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар блогерки "Люкс ФМ".

Катерина зізналася, що після тривалої ворожнечі через майно її коханий і Лариса все-таки врегулювали конфлікт.

Віктор Павлік розділив кошти від продажу спільної квартири порівну і виплатив кредит за свою частину.

Тепер пара щасливо живе і не згадує про скандальні стосунки з Созаєвою.

За словами Репяхової, колишня артиста більше не скаржиться публічно на свої статки, як це було раніше.

"Зараз її немає в нашому житті, слава Богу. Що з нею відбувається, я не знаю. Ця тема не підіймається. Останнє, що нас пов'язувало - продаж квартири. Тобто все закінчилося на тому, що квартиру поділили. І вона забрала свою долю", - поділилася вона.

"Ну як поділили, закрили кредит. Віктор Франкович собі нічого не забрав. Просто половину віддали банку, а половина залишилася їй. Нібито всі задоволені", - додала знаменитість.

Що передувало скандалу

У 2020 році Лариса Созаєва звинуватила Катерину Репяхову в тому, що вона відбила її чоловіка, "хоча він не хотів йти", і спокійно готувалася до весілля, поки її син помирав.

Після смерті 21-річного Павла в серпні 2020 року Созаєва заявила, що її виселяють із квартири, в якій вона жила із сином від Віктора Павліка.

Це житло було придбано в кредит під час їхнього шлюбу, і після розлучення співак обіцяв його виплатити.

За словами Созаєвої, Павлік повідомив їй, що більше не в змозі виплачувати кредит і необхідно продати квартиру. На цьому також наполягала Катерина Репяхова.

Лариса Созаєва (фото: instagram.com/lora.sozaeva)

Молода дружина артиста стверджувала, що через величезні щомісячні виплати за кредитом і високі комунальні витрати вони з Віктором Франковичем і їхнім маленьким сином змушені жити в орендованій квартирі.

Вона обурювалася тим, що чоловік продовжує "утримувати" колишню дружину, яка не може оплачувати рахунки самостійно.

Через квартирне питання стосунки між Репяховою і Созаєвою загострилися до межі. Колишня дружина співака назвала його нинішню дружину "холоднокровною тварюкою", за що отримала судовий позов.