В клубе Sport Life умер посетитель: врач просто стоял рядом
В сети фитнес-клубов Sport Life в Киеве произошла трагедия. В ТЦ Retroville в спортивном учреждении умер посетитель. Ему стало плохо, а врач клуба просто стоял рядом.
Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что мужчине почти час делали искусственное дыхание, пока врач Sport Life стоял рядом. Скорая помощь приехала только через 20 минут. Помогал в оказании помощи человеку неравнодушный мужчина, которій также пришел заниматься.
"Кстати, помощь оказывал тоже клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба в это время просто стоял рядом. Скорая помощь приехала не сразу, а лишь спустя минут 20. У них еще и не вся аппаратура работала", - сказано в сообщении на странице.
Несмотря на все усилия медиков, человек скончался.
В киевском фитнес-клубе умер человек (фото: Киев Оперативный)
Реакция украинцев
Отметим, что реакция пользователей сети не заставила себя ждать. Люди отмечают, что врачи, работающие в этих клубах, умеют только выписывать поддельные справки.
- А врач клуба умеет только справки для бассейна делать?
- Зачем декоративные врачи нужны, которые "стоят рядом" . Скорее всего, человек новичок, работал без тренера. Не рассчитал нагрузки, бывает всякое - вон у профессионального футболиста сборной Дании сердце остановилось. Жаль человека, который решил укрепить здоровье, а получилось наоборот ...
- В Спортлайф совсем все печально стало! Знаю не по наслышке. Жаль, что не спасли человека.
- Коротко о полезности спорта. Соболезнования родным.
- Вот не надо плохо о "скорой помощи". Не сразу. А "сразу", это позвонил и они в двери входят? До 30 минут для Киева - норм ситуация.
Как мы писали ранее, Кабмин запретил посещать спортивно-оздоровительные комплексы Sport life!