В клубе Sport Life умер посетитель: врач просто стоял рядом

В сети фитнес-клубов Sport Life в Киеве произошла трагедия. В ТЦ Retroville в спортивном учреждении умер посетитель. Ему стало плохо, а врач клуба просто стоял рядом.

Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что мужчине почти час делали искусственное дыхание, пока врач Sport Life стоял рядом. Скорая помощь приехала только через 20 минут. Помогал в оказании помощи человеку неравнодушный мужчина, которій также пришел заниматься.

"Кстати, помощь оказывал тоже клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба в это время просто стоял рядом. Скорая помощь приехала не сразу, а лишь спустя минут 20. У них еще и не вся аппаратура работала", - сказано в сообщении на странице.

Несмотря на все усилия медиков, человек скончался.

В киевском фитнес-клубе умер человек (фото: Киев Оперативный)

Реакция украинцев

Отметим, что реакция пользователей сети не заставила себя ждать. Люди отмечают, что врачи, работающие в этих клубах, умеют только выписывать поддельные справки.