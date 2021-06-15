У Клубі Sport Life помер відвідувач: лікар просто стояв поруч

У мережі фітнес-клубів Sport Life в Києві сталася трагедія. У ТЦ Retroville в спортивному закладі помер відвідувач. Йому стало погано, а лікар клубу просто стояв поруч.

Відзначається, що чоловікові майже годину робили штучне дихання, поки лікар стояв поруч. Швидка допомога приїхала тільки через 20 хвилин. Допомагав у наданні допомоги людині небайдужий чоловік, який також прийшов займатися.

"До речі, допомогу надавав теж клієнт клубу, який в цей час просто займався в залі. Лікар клубу в цей час просто стояв поруч. Швидка допомога приїхала не відразу, а лише через хвилин 20. У них ще й не вся апаратура працювала", - сказано в повідомленні на сторінці.

Незважаючи на всі зусилля медиків, чоловік помер.

У Київському фітнес-клубі померла людина (фото: Київ Оперативний)

Реакція українців

Відзначимо, що реакція користувачів мережі не змусила себе чекати. Люди відзначають, що лікарі, які працюють в цих клубах, вміють тільки виписувати підроблені довідки.