У Клубі Sport Life помер відвідувач: лікар просто стояв поруч
У мережі фітнес-клубів Sport Life в Києві сталася трагедія. У ТЦ Retroville в спортивному закладі помер відвідувач. Йому стало погано, а лікар клубу просто стояв поруч.
Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Відзначається, що чоловікові майже годину робили штучне дихання, поки лікар стояв поруч. Швидка допомога приїхала тільки через 20 хвилин. Допомагав у наданні допомоги людині небайдужий чоловік, який також прийшов займатися.
"До речі, допомогу надавав теж клієнт клубу, який в цей час просто займався в залі. Лікар клубу в цей час просто стояв поруч. Швидка допомога приїхала не відразу, а лише через хвилин 20. У них ще й не вся апаратура працювала", - сказано в повідомленні на сторінці.
Незважаючи на всі зусилля медиків, чоловік помер.
У Київському фітнес-клубі померла людина (фото: Київ Оперативний)
Реакція українців
Відзначимо, що реакція користувачів мережі не змусила себе чекати. Люди відзначають, що лікарі, які працюють в цих клубах, вміють тільки виписувати підроблені довідки.
- А лікар клубу вміє тільки довідки для басейну робити?
- Навіщо потрібні лікарі, які "стоять поруч". Швидше за все, людина новачок, працював без тренера. Не розрахував навантаження, буває всяке - он у професійного футболіста збірної Данії серце зупинилося. Шкода людини, яка вирішила зміцнити здоров'я, а вийшло навпаки ...
- У Спортлайф зовсім все сумно стало! Знаю не з чуток. Шкода, що не врятували людину.
- Коротко про корисність спорту. Співчуття рідним.
- От не треба погано про "швидку допомогу". Не відразу. А "відразу", це подзвонив і вони в двері входять? До 30 хвилин для Києва-нормальна ситуація.
Як ми писали раніше, Кабмін заборонив відвідувати спортивно-оздоровчі комплекси Sport life!