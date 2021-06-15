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У Клубі Sport Life помер відвідувач: лікар просто стояв поруч

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Києва, Вівторок 15 червня 2021 08:38
У Клубі Sport Life помер відвідувач: лікар просто стояв поруч У Sport Life помер відвідувач (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі фітнес-клубів Sport Life в Києві сталася трагедія. У ТЦ Retroville в спортивному закладі помер відвідувач. Йому стало погано, а лікар клубу просто стояв поруч.

Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Відзначається, що чоловікові майже годину робили штучне дихання, поки лікар стояв поруч. Швидка допомога приїхала тільки через 20 хвилин. Допомагав у наданні допомоги людині небайдужий чоловік, який також прийшов займатися.

"До речі, допомогу надавав теж клієнт клубу, який в цей час просто займався в залі. Лікар клубу в цей час просто стояв поруч. Швидка допомога приїхала не відразу, а лише через хвилин 20. У них ще й не вся апаратура працювала", - сказано в повідомленні на сторінці.

Незважаючи на всі зусилля медиків, чоловік помер.

У Клубі Sport Life помер відвідувач: лікар просто стояв поручУ Київському фітнес-клубі померла людина (фото: Київ Оперативний)

Реакція українців

Відзначимо, що реакція користувачів мережі не змусила себе чекати. Люди відзначають, що лікарі, які працюють в цих клубах, вміють тільки виписувати підроблені довідки.

  • А лікар клубу вміє тільки довідки для басейну робити?
  • Навіщо потрібні лікарі, які "стоять поруч". Швидше за все, людина новачок, працював без тренера. Не розрахував навантаження, буває всяке - он у професійного футболіста збірної Данії серце зупинилося. Шкода людини, яка вирішила зміцнити здоров'я, а вийшло навпаки ...
  • У Спортлайф зовсім все сумно стало! Знаю не з чуток. Шкода, що не врятували людину.
  • Коротко про корисність спорту. Співчуття рідним.
  • От не треба погано про "швидку допомогу". Не відразу. А "відразу", це подзвонив і вони в двері входять? До 30 хвилин для Києва-нормальна ситуація.

Як ми писали раніше, Кабмін заборонив відвідувати спортивно-оздоровчі комплекси Sport life!

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