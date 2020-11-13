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Кабмин запретил посещать спортивно-оздоровительные комплексы Sport life!

Пресс-релизы, Пятница 13 ноября 2020 18:37
Кабмин запретил посещать спортивно-оздоровительные комплексы Sport life!

Клиентам запрещается посещать спортивно-оздоровительные комплексы, согласно Постановлению КМУ от 11 ноября 2020г. № 1100, поэтому клиентам запрещено посещение по их проплаченным карточками.

В свою очередь клиентские отделы продолжают работать в обычном режиме.

"Это преступление - забирать у людей возможность оздоравливаться, а у тех, кто переболел ковидом - восстановиться, плавая в бассейнах", - отметил Дмитрий Екимов, основатель группы компаний Sport Life.

Кабмин запретил посещать спортивно-оздоровительные комплексы Sport life!

Украинцы хотят продолжать оздоравливаться и укреплять иммунитет с помощью тренировок.

По словам посетителя сети Антона, который переболел ковидом, постоянное плавание в бассейне очень помогает ему восстановиться в кратчайшие сроки. На третью неделю после болезни он уже плавал и сейчас чувствует себя хорошо - это ему очень помогает.

Берегите себя и ваших родных, мойте руки и оставайтесь здоровыми.

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