Клопотенку відмовили у відкритті закладу в Японії через "російський" борщ: що відомо

Про що розповів Клопотенко

"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ це російська страва", - написав кухар.

Він визнав, що цілком зрозуміло - люди "оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами".

"І от, ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди", - наголосив чоловік.

Водночас, за його словами, ця ситуація "не зменшує масштаб наших старань".

"Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує", - підсумував підприємець.

Аргументація японської сторони

В опублікованому Клопотенком фрагменті відповіді від, імовірно, японських представників, описуються "міркування", згідно з якими:

в Японії затвердилося уявлення, буцімто борщ - це російська страва

погане ставлення до Росії не створює хорошого враження про борщ

інші пункти меню (ймовірно запропоновані українцем для відкриття бізнесу) для японців є незнайомими

Допис Клопотенка (скріншот: instagram.com/klopotenko)